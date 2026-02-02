TAURON Liga: ITA TOOLS Stal Mielec - UNI Opole. Relacja live i wynik na żywo
ITA TOOLS Stal Mielec - UNI Opole to spotkanie 16. kolejki TAURON Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu ITA TOOLS Stal Mielec - UNI Opole na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.
ITA TOOLS Stal Mielec - UNI Opole to starcie 16. kolejki TAURON Ligi. Zespoły znajdują się na dwóch różnych biegunach tabeli rozgrywek.
ZOBACZ TAKŻE: Piękny powrót polskiego libero do Jastrzębia. "Oczy się szkliły"
Gospodynie walczą o miejsce w play-offach. Obecnie plasują się na dziewiątej lokacie z dorobkiem 16 punktów.
Przyjezdne to natomiast rewelacja tego sezonu. Podopieczne Bartłomieja Dąbrowskiego zajmują trzecią pozycję z 33 "oczkami" na koncie.
Stal i UNI mierzyły się ze sobą w tej kampanii w listopadzie ubiegłego roku. Wtedy ekipa z Opola triumfowała na własnym terenie w trzech setach.
