TAURON Liga: ITA TOOLS Stal Mielec - UNI Opole. Relacja live i wynik na żywo

ITA TOOLS Stal Mielec - UNI Opole to spotkanie 16. kolejki TAURON Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu ITA TOOLS Stal Mielec - UNI Opole na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

ITA TOOLS Stal Mielec - UNI Opole to starcie 16. kolejki TAURON Ligi. Zespoły znajdują się na dwóch różnych biegunach tabeli rozgrywek.

 

Gospodynie walczą o miejsce w play-offach. Obecnie plasują się na dziewiątej lokacie z dorobkiem 16 punktów.

 

Przyjezdne to natomiast rewelacja tego sezonu. Podopieczne Bartłomieja Dąbrowskiego zajmują trzecią pozycję z 33 "oczkami" na koncie.

 

Stal i UNI mierzyły się ze sobą w tej kampanii w listopadzie ubiegłego roku. Wtedy ekipa z Opola triumfowała na własnym terenie w trzech setach.

 

