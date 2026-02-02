To koniec! Aleksandra Mirosław ogłosiła zakończenie kariery

Aleksandra Mirosław zaskoczyła fanów i w dniu 32. urodzin poinformowała, że po zakończeniu sezonu 2026 przechodzi na sportową emeryturę. "Myślę, że ten dzień zostanie ze mną na zawsze, bo chcę się z wami podzielić czymś bardzo ważnym" - czytamy na Instagramie.

"Od dłuższego czasu wiedziałam, jak chcę w tej roli pożegnać świat sportu. Na górze. Na własnych warunkach. Po swojemu. A teraz, gdy kończę 32 lata, nadszedł ten dzień" - kontynuowała nasza wspinaczka sportowa.

"Chciałabym Wam powiedzieć, że sezon 2026 będzie moim ostatnim sezonem zawodniczym w Pucharze Świata i mistrzostwach Europy. Jeszcze tylko kilka końcowych startów i ten rozdział dobiega końca (...) Na opowiedzenie tej historii przyjdzie czas" - podsumowała.

I na koniec zaprosiła kibiców na zawody w Krakowie, gdzie po raz ostatni wystartuje w Pucharze Świata. "Nie wiem, jak zakończy się ten etap, bo w sporcie nie ma gwarancji. Ale zrobię wszystko, co w mojej mocy, by zakończyć go najlepiej, jak potrafię" - zakończyła.

Największym sukcesem naszej zawodniczki jest oczywiście złoty medal na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Ponadto trzykrotnie sięgnęła również po złoto na mistrzostwach świata oraz mistrzostwach Europy.