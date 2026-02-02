Turniej finałowy Pucharu Polski siatkarek. Transmisje TV i stream online. Gdzie obejrzeć mecze?

Elbląg po raz drugi z rzędu będzie gospodarzem turnieju finałowego Tauron Pucharu Polski siatkarek. Impreza odbędzie się w dniach 7–8 lutego. Na sobotę zaplanowano półfinały, a w niedzielę zostanie rozegrany finał.

W turnieju wystąpią cztery drużyny DevelopRes Rzeszów, PGE Budowlani Łódź i BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała grają w Tauron Lidze, a stawkę uzupełnia pierwszoligowiec - Netland MKS Kalisz. W pierwszym półfinale dojdzie do hitowego starcia DevelopRes - Budowlani, w którym zmierzą się obecny lider i wicelider tabeli ekstraklasy siatkarek. W drugim spotkaniu półfinałowym siatkarki BKS zmierzą się z ekipą z Kalisza.

Puchar Polski w piłce siatkowej kobiet po raz pierwszy został rozegrany w 1932 roku, a premierową edycję wygrała drużyna AZS Warszawa. W 2026 roku siatkarki będą rywalizowały o to trofeum po raz 69 w historii. Najwięcej triumfów zanotowały siatkarki Chemika Police - 10 (1993, 1994, 1995, 2014, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2023).



Turniej finałowy w 2025 roku również został rozegrany w Elblągu. Puchar wywalczył DevelopRes Rzeszów, pokonując w finale ŁKS Commercecon Łódź 3:0. Najlepszą zawodniczką (MVP) turnieju wybrana została libero Developresu - Aleksandra Szczygłowska, która przekazała nagrodę koleżance z drużyny - Brunie Honorio.

Gdzie oglądać turniej finałowy Pucharu Polski siatkarek? Transmisje meczów w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio w sobotę i w niedzielę od godziny 14.30.

Transmisje turnieju finałowego Pucharu Polski siatkarek 2026:

2026-02-07: DevelopRes Rzeszów – PGE Budowlani Łódź (sobota, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport 1)

2026-02-07: BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała – Netland MKS Kalisz (sobota, godzina 18.00; transmisja – Polsat Sport 1)

2026-02-08: FINAŁ (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport 1).

WYNIKI PUCHARU POLSKI SIATKAREK