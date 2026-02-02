UFC z udziałem trójki Polaków. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć galę?

Z trójki naszych reprezentantów pierwsza do oktagonu wyjdzie Syguła. Zawodniczka pochodząca z Łodzi w UFC zadebiutowała w listopadzie 2024 roku, przegrywając przed czasem z Melissą Mullins. W czerwcu ubiegłego roku wróciła na odpowiednie tory, pokonując na punkty Irinę Aleksiejewą. Teraz rywalką Polki będzie doświadczona Priscila Cachoeira.

Po raz drugi w UFC zaprezentuje się były mistrz KSW w kategorii koguciej, a mianowicie Wikłacz. Zawodnik trenujący w Czerwonym Smoku w październiku ubiegłego roku pokonał niejednogłośną decyzją sędziów Patchy'ego Mixa. Jak się później okazało, ta porażka oznaczała dla Amerykanina pożegnanie z organizacją. Olsztynianin tym razem w Las Vegas stanie naprzeciwko Muina Gafurova z Tadżykistanu.

Swoją osiemnastą walkę w największej organizacji MMA na świecie stoczy natomiast Oleksiejczuk. Polak ma za sobą dwie wygrane z rzędu, kolejno z Sedriquesem Dumasem oraz Geraldem Meerschaertem. Przypomnijmy, że "Husarz" aż osiem z dziewięciu wygranych walk w UFC kończył w pierwszej rundzie. Przeciwnikiem starszego z braci Oleksiejczuk będzie również stójkowo usposobiony Marc-André Barriault z Kanady.

Głównym wydarzeniem gali w Las Vegas będzie starcie Mario Bautisty z Viniciusem Oliverią.

Karta walk:

Walka wieczoru:

135 lb: Mario Bautista (16-3) vs. Vinicius Oliveira (23-3)

Karta główna (od godziny 03:00)

125 lb: Amir Albazi (17-2) vs. Kyoji Horiguchi (35-5)

265 lb: Rizvan Kuniev (12-3-1) vs. Jailton Almeida (22-4)

185 lb: Michał Oleksiejczuk (21-9) vs. Marc-Andre Barriault (17-10)

135 lb: Farid Basharat (14-0) vs. Jean Matsumoto (17-1)

205 lb: Dustin Jacoby (21-9-1) vs. Julius Walker (7-1)

Karta wstępna (od godziny 00:00)

170 lb: Daniil Donchenko (13-2) vs. Alex Morono (24-12, 1NC)

115 lb: Bruna Brasil (11-5-1) vs. Ketlen Souza (15-6)

135 lb: Said Nurmagomedov (18-5) vs. Javid Basharat (14-2)

125 lb: Wang Cong (8-1) vs. Eduarda Moura (12-1)

135 lb: Muin Gafurov (20-6) vs. Jakub Wikłacz (17-3-2)

135 lb: Klaudia Syguła (7-2) vs. Priscila Cachoeira (13-7)

Gala UFC Fight Night 266 z udziałem trójki Polaków w sobotę. Początek od godziny 23:00. Transmisja w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

IM, Polsat Sport