World Athletics Indoor Tour Gold w Ostrawie. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć Polaków?

Czas na zawody World Athletics Indoor Tour Gold w Ostrawie! W stawce nie zabraknie polskich lekkoatletów. Gdzie obejrzeć mityng? Transmisja we wtorek 3 lutego od 17.00 w Polsacie Sport 2 i online na Polsat Box Go.

Pia Skrzyszowska, polska lekkoatletka, podczas zawodów.
Pia Skrzyszowska

W zawodach wystąpi m.in. Pia Skrzyszowska, która jest rekordzistką mityngu w biegu na 60 metrów przez płotki. Polska płotkarka wróci do Ostrawy po dwuletniej przerwie. W stawce znajdzie się też Alicja Sielska.

 

Wśród mężczyzn w tej samej konkurencji pobiegną Jakub Szymański oraz Damian Czykier. Z kolei w rywalizacji kulomiotów weźmie udział Konrad Bukowiecki.

 

Natomiast w skoku o tyczce wystartuje Zofia Gaborska, a Anna Wielgosz pobiegnie na 1500 metrów. Na tym samym dystansie wystartuje też Martyna Krawczyńska (jako pacemaker).

 

Transmisja we wtorek 3 lutego od 17.00 w Polsacie Sport 2 i online na Polsat Box Go.

