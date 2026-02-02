World Athletics Indoor Tour Gold w Ostrawie. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć Polaków?

W zawodach wystąpi m.in. Pia Skrzyszowska, która jest rekordzistką mityngu w biegu na 60 metrów przez płotki. Polska płotkarka wróci do Ostrawy po dwuletniej przerwie. W stawce znajdzie się też Alicja Sielska.

Wśród mężczyzn w tej samej konkurencji pobiegną Jakub Szymański oraz Damian Czykier. Z kolei w rywalizacji kulomiotów weźmie udział Konrad Bukowiecki.

Natomiast w skoku o tyczce wystartuje Zofia Gaborska, a Anna Wielgosz pobiegnie na 1500 metrów. Na tym samym dystansie wystartuje też Martyna Krawczyńska (jako pacemaker).

Transmisja we wtorek 3 lutego od 17.00 w Polsacie Sport 2 i online na Polsat Box Go.