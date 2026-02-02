Wraca Iwo Baraniewski! UFC ogłosiło miejsce, datę i rywala

Baraniewski rok 2025 rozpoczął w organizacji Babilon MMA, gdzie pokonał przed czasem Kamila Stachurę. Następnie trafił do Dana White's Contender Series i tam w 20 sekund znokautował Mohameda Aly'ego. Kapitalny występ zapewnił mu kontrakt z najlepszą organizacją MMA na świecie.

W debiucie w UFC zawodnik z Warszawy skrzyżował rękawice z Ibo Aslanem. Polak i Turek dali jedną z najbardziej emocjonujących walk poprzedniego roku. Wszystko zmieniało się jak w kalejdoskopie, obaj zaliczali deski, ale ostatecznie to Baraniewski znokautował przeciwnika. Starcie to zajęło 5. miejsce na liście najlepszych pojedynków UFC w 2025 roku.

Kolejną walkę Polak stoczy 21 marca w Londynie. Jego rywalem będzie Austen Lane (13-7, 1NC, 11 KO, 1 SUB), który wcześniej występował w dywizji ciężkiej. Mierzący aż 198 cm Amerykanin przegrał cztery z pięciu ostatnich starć.

Widać, że organizacja UFC doceniła świetną postawę Baraniewskiego, ponieważ jego pojedynek znalazł się w karcie głównej londyńskiej gali. Walką wieczoru tego wydarzenia będzie starcie dwóch czołowych piórkowych Movsara Evloeva z Leronem Murphym. Zwycięzca tej rywalizacji najprawdopodobniej dostanie szansę walki o pas mistrzowski. Czempionem dywizji piórkowej jest Alexander Volkanovski.

IM, Polsat Sport