WTA w Cluj-Napoca: Maja Chwalińska - Olga Danilovic. Relacja live i wynik na żywo

Maja Chwalińska - Olga Danilovic to mecz drugiej rundy turnieju WTA w Cluj-Napoca. Relacja live i wynik na żywo z meczu Chwalińska - Danilovic na Polsatsport.pl.

Tenisistka w czerwonej koszulce i białej spódniczce uderza piłkę rakietą podczas meczu.
fot. PAP
Maja Chwalińska

Polska zawodniczka udanie rozpoczęła zmagania w Rumunii. W pierwszej rundzie bardzo pewnie ograła reprezentantkę gospodarzy Anę Bogdan 6:3, 6:2. Mecz trwał 90 minut.

 

Większych problemów nie miała też Danilovic. Serbka, która jest rozstawiona z numerem "7", pokonała Rumunkę Miriam Bulgaru 6:4, 6:3 w 93 minuty.

 

Będzie to drugie starcie Polki z Serbką. Pierwsze, które odbło się w 2022 roku, wygrała Chwalińska 7:6, 6:4.

 

Relacja live i wynik na żywo z meczu Chwalińska - Danilovic na Polsatsport.pl.

