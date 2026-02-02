WTA w Cluj-Napoca: Maja Chwalińska - Olga Danilovic. Relacja live i wynik na żywo
Maja Chwalińska - Olga Danilovic to mecz drugiej rundy turnieju WTA w Cluj-Napoca. Relacja live i wynik na żywo z meczu Chwalińska - Danilovic na Polsatsport.pl.
Maja Chwalińska
Polska zawodniczka udanie rozpoczęła zmagania w Rumunii. W pierwszej rundzie bardzo pewnie ograła reprezentantkę gospodarzy Anę Bogdan 6:3, 6:2. Mecz trwał 90 minut.
Większych problemów nie miała też Danilovic. Serbka, która jest rozstawiona z numerem "7", pokonała Rumunkę Miriam Bulgaru 6:4, 6:3 w 93 minuty.
Będzie to drugie starcie Polki z Serbką. Pierwsze, które odbło się w 2022 roku, wygrała Chwalińska 7:6, 6:4.
Relacja live i wynik na żywo z meczu Chwalińska - Danilovic na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Linda Klimovicova: Jestem podekscytowana debiutem w reprezentacji Polski