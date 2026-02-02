Za nami drugi dzień mistrzostw Europy w kolarstwie torowym. Jak poszło Polakom?

Tracka, przed rokiem dziesiąta w tej konkurencji w czempionacie w belgijskim Heusden-Zolder, poprawiła się o pięć pozycji. W Turcji dała się wyprzedzić tylko medalistkom, na czele w utytułowaną Belgijką Kopecky oraz Włoszce Letizii Paternoster. Urodzona w Grudziądzu 21-letnia zawodniczka grupy MAT Atom Deweloper Wrocław okazała się lepsza od 16 rywalek.

Banaszek (Wibatech Lubelskie Perła Polski), który w niedzielę był 18. w wyścigu eliminacyjnym, nazajutrz wywalczył dziewiątą lokatę w punktowym. Zwyciężył Niemiec Tim Torn Teutenberg, przed Duńczykiem Conradem Haugstedem i Belgiem Jasper de Buystem, który drugi raz z rzędu stanął na trzecim stopniu podium.

W innych poniedziałkowych finałach w wyścigu na 1 km ze startu zatrzymanego mężczyzn zwyciężył Brytyjczyk Joseph Truman, przed Francuzem Etienne Olliviero i Czechem Davidem Peterką, który ponownie sięgnął po brązowy medal. Tomasz Łamaszewski i Rafał Sarnecki uzyskali w kwalifikacjach 12. i 13. rezultat w stawce 25 zawodników i nie uzyskali awansu do ośmioosobowego grona, które walczyło o medale.

W wyścigu drużynowym kobiet na 4 km na dochodzenie zwycięski zespół Wielkiej Brytanii ustanowił rekord świata wynikiem 4.02,808. Polki, w składzie: Patrycja Lorkowska, Tamara Szalińska, Eliza Rabażyńska i Martyna Szczęsna, dzień wcześniej w eliminacjach uzyskały dziewiąty wynik (4.26,054) i nie zakwalifikowały się do poniedziałkowej decydującej rozgrywki.

Wśród mężczyzn na tym samym dystansie tytuł obroniła Dania, pokonując w finale Szwajcarię.

Ponadto w poniedziałek odbyły się także eliminacje sprintu kobiet. Urszula Łoś i Marlena Karwacka uzyskały 17. i 19. rezultat w stawce 22 uczestniczek. Następnie przegrały swoje pojedynki 1/16 finału z rywalkami z Belgii - odpowiednio Nicky Degrendele i Zytą Gheisens - i odpadły z rywalizacji.

Mistrzostwa w Konyi zakończą się w czwartek, na dzień przed rozpoczęciem zimowych igrzysk olimpijskich we Włoszech.

Wyniki poniedziałkowych finałów:

Wyścig eliminacyjny kobiet:

1. Lotte Kopecky (Belgia)

2. Victoire Berteau (Francja)

3. Lea Lin Teutenberg (Niemcy)

…

5. Maja Tracka (Polska)

Wyścig punktowy mężczyzn:

1. Tim Torn Teutenberg (Niemcy) 106 pkt

2. Conrad Haugsted (Dania) 102

3. Jasper de Buyst (Belgia) 98

…

9. Alan Banaszek (Polska) 60

Wyścig na 1 km ze startu zatrzymanego:

1. Joseph Truman (W. Brytania) 57,541 s

2. Etienne Oliviero (Francja) 58,078

3. David Peterka (Czechy) 58,355

…

12. Tomasz Łamaszewski (Polska) 1.00,380 - w eliminacjach

13. Rafał Sarnecki (Polska) 1.00,708 - w eliminacjach

Wyścig drużynowy 4 km na dochodzenie kobiet:

O złoty medal

1. W. Brytania 4.02,808 - rekord świata

2. Niemcy 4.05.448

O brązowy medal

3. Włochy 4.09,961

4. Francja 4.12,619

…

9. Polska 4.26,054 - w eliminacjach

(Patrycja Lorkowska, Tamara Szalińska, Eliza Rabażyńska, Martyna Szczęsna)

Wyścig drużynowy 4 km na dochodzenie mężczyzn:

O złoty medal

1. Dania 3.42,330

2. Szwajcaria 3.47,033

O brązowy medal

3. W. Brytania -

4. Francja doścignięta

IM, PAP