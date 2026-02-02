ZIO 2026: Kiedy starty Polaków? Terminarz

Igrzyska potrwają od 6 do 22 lutego. W programie znalazło się 116 konkurencji w 16 dyscyplinach.



Olimpijska reprezentacja Polski liczyć będzie 60 sportowców (w tym jedna zawodniczka rezerwowa). Biało-Czerwoni wystartują w 12 z 16 dyscyplin. Naszych przedstawicieli zabraknie tylko w hokeju na lodzie, curlingu, narciarstwie dowolnym i skeletonie.



Kiedy starty Polaków? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

Kiedy starty Polaków na igrzyskach? O której godzinie? Terminarz

7 lutego (sobota)

13:30 Biegi narciarskie, skiathlon (10+10 km), ew. Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder, Aleksandra Kołodziej

17:00 Saneczkarstwo, jedynki (1. ślizg, Mateusz Sochowicz)

17:45 Skoki narciarskie, seria próbna HS 109 (K-98), Anna Twardosz, Pola Bełtowska

18:32 Saneczkarstwo, jedynki (2. ślizg, Mateusz Sochowicz)

18:45 Skoki narciarskie, konkurs indywidualny HS 109 (K-98) (1. seria, Anna Twardosz, Pola Bełtowska)

20:00 Skoki narciarskie, konkurs indywidualny HS 109 (K-98) (2. seria, ew. Anna Twardosz, Pola Bełtowska)

19:45 Łyżwiarstwo figurowe, zawody drużynowe, soliści, program krótki (Władimir Somojłow)

20:05 Łyżwiarstwo figurowe, zawody drużynowe, pary, program dowolny (Julia Szczecinina/Michał Woźniak lub Sofia Dowhal/Wiktor Kulesza)