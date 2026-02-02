ZIO 2026: Kiedy starty Polaków? Terminarz

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026: Kiedy starty Polaków? Terminarz startów Polaków
Kiedy starty Polaków na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026? O której godzinie? Sprawdź terminarz startów polskich zawodników na ZIO Mediolan-Cortina d'Ampezzo.
Igrzyska potrwają od 6 do 22 lutego. W programie znalazło się 116 konkurencji w 16 dyscyplinach.
Olimpijska reprezentacja Polski liczyć będzie 60 sportowców (w tym jedna zawodniczka rezerwowa). Biało-Czerwoni wystartują w 12 z 16 dyscyplin. Naszych przedstawicieli zabraknie tylko w hokeju na lodzie, curlingu, narciarstwie dowolnym i skeletonie.
Kiedy starty Polaków? O której godzinie? Sprawdź poniżej.
Kiedy starty Polaków na igrzyskach? O której godzinie? Terminarz
7 lutego (sobota)
13:30 Biegi narciarskie, skiathlon (10+10 km), ew. Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder, Aleksandra Kołodziej
17:00 Saneczkarstwo, jedynki (1. ślizg, Mateusz Sochowicz)
17:45 Skoki narciarskie, seria próbna HS 109 (K-98), Anna Twardosz, Pola Bełtowska
18:32 Saneczkarstwo, jedynki (2. ślizg, Mateusz Sochowicz)
18:45 Skoki narciarskie, konkurs indywidualny HS 109 (K-98) (1. seria, Anna Twardosz, Pola Bełtowska)
20:00 Skoki narciarskie, konkurs indywidualny HS 109 (K-98) (2. seria, ew. Anna Twardosz, Pola Bełtowska)
19:45 Łyżwiarstwo figurowe, zawody drużynowe, soliści, program krótki (Władimir Somojłow)
20:05 Łyżwiarstwo figurowe, zawody drużynowe, pary, program dowolny (Julia Szczecinina/Michał Woźniak lub Sofia Dowhal/Wiktor Kulesza)