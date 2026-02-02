Ziraat bezradny pod nieobecność Fornala. Niespodziewana wpadka

Jakub ŻelepieńSiatkówka

To nie była udana kolejka ligi tureckiej dla polskich siatkarzy. Tomasz Fornal nie zagrał z powodu choroby, Fabian Drzyzga musiał przełknąć gorycz porażki, a Aleksander Śliwka był tylko zmiennikiem.

Mężczyzna w czerwonej bluzie z kapturem i medalem na szyi trzyma coś w rękach.
fot. PAP
Fornal nie zagrał w meczu Ziraatu z powodu choroby

Fornal opuścił mecz Ziraatu ze Spor Toto. Reprezentant Polski jest chory i musi pauzować.

 

ZOBACZ TAKŻE: Polskie kluby grają w Lidze Mistrzyń. Gdzie oglądać mecze?


Pod nieobecność przyjmującego drużyna nie poradziła sobie z rywalem. Dość niespodziewanie Ziraat przegrał 1:3. Przed porażką ekipy z Ankary nie uchronił nawet świetnie dysponowany Nimir Abdel-Aziz, który zdobył 24 punkty.


Wpadka przytrafiła się też Fenerbahce. Zespół Fabiana Drzyzgi przegrał 1:3 z Genclikiem Stambuł.


Zwycięstwo odniósł natomiast Halkbank. Występujący w barwach tej drużyny Aleksander Śliwka nie miał jednak indywidualnie zbyt wielu powodów do radości, ponieważ był tylko zmiennikiem. Nie zdobył choćby punktu.

Przejdź na Polsatsport.pl
INNEREPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Nokautująca zagrywka. Siatkarz musiał opuścić boisko
Zobacz także

20:18 w tie-breaku! Przebudzenie outsidera i fantastyczne siatkarskie widowisko w Olsztynie

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 