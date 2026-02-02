Ziraat bezradny pod nieobecność Fornala. Niespodziewana wpadka
To nie była udana kolejka ligi tureckiej dla polskich siatkarzy. Tomasz Fornal nie zagrał z powodu choroby, Fabian Drzyzga musiał przełknąć gorycz porażki, a Aleksander Śliwka był tylko zmiennikiem.
Fornal opuścił mecz Ziraatu ze Spor Toto. Reprezentant Polski jest chory i musi pauzować.
Pod nieobecność przyjmującego drużyna nie poradziła sobie z rywalem. Dość niespodziewanie Ziraat przegrał 1:3. Przed porażką ekipy z Ankary nie uchronił nawet świetnie dysponowany Nimir Abdel-Aziz, który zdobył 24 punkty.
Wpadka przytrafiła się też Fenerbahce. Zespół Fabiana Drzyzgi przegrał 1:3 z Genclikiem Stambuł.
Zwycięstwo odniósł natomiast Halkbank. Występujący w barwach tej drużyny Aleksander Śliwka nie miał jednak indywidualnie zbyt wielu powodów do radości, ponieważ był tylko zmiennikiem. Nie zdobył choćby punktu.