Zmiany w rankingu ATP po Australian Open! Dobre wiadomości dla Polaków

W światowym rankingu tenisistów Hubert Hurkacz awansował z 55. na 52. lokatę, a Kamil Majchrzak z 59. na 55., najwyższe w karierze. Wciąż prowadzi Hiszpan Carlos Alcaraz, który dzięki triumfowi w Australian Open powiększył przewagę nad Włochem Jannikiem Sinnerem. Trzeci jest Serb Novak Djoković.

Tenisista w białej koszulce z logo "waterdrop" wykonuje forhendowy uderzenie rakietą tenisową.
fot. PAP
Hubert Hurkacz z awansem w rankingu ATP

Alcaraz, który w niedzielę po raz pierwszy wygrał wielkoszlemowy Australian Open i jako najmłodszy w historii tenisista skompletował "Karierowego Szlema", obecnie prowadzi z przewagą 3350 punktów nad Sinnerem.

 

Na trzecie miejsce wrócił 38-letni Djoković, finalista z Melbourne, a na czwarte spadł Niemiec Alexander Zverev, który w Australian Open odpadł w półfinale.

 

Niewielki awans odnotowali Hurkacz i Majchrzak. Obaj polscy tenisiści odpadli w Melbourne w drugiej rundzie. W przypadku Majchrzaka 55. miejsce jest najwyższym w karierze.

Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour - stan na 2 lutego 2026:

1. (1) Carlos Alcaraz (Hiszpania) 13650 pkt
2. (2) Jannik Sinner (Włochy) 10300
3. (4) Novak Djoković (Serbia) 5280
4. (3) Alexander Zverev (Niemcy) 4605
5. (5) Lorenzo Musetti (Włochy) 4405
6 (6) Alex de Minaur (Australia) 4080
7. (9) Taylor Fritz (USA) 3940
8. (8) Felix Auger-Aliassime (Kanada) 3725
9. (7) Ben Shelton (USA) 3600
10. (10) Aleksander Bublik (Kazachstan) 3235
...
52. (55) Hubert Hurkacz (Polska) 965
55. (59) Kamil Majchrzak (Polska) 918

PAP
