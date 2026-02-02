Zmiany w rankingu ATP po Australian Open! Dobre wiadomości dla Polaków

Alcaraz, który w niedzielę po raz pierwszy wygrał wielkoszlemowy Australian Open i jako najmłodszy w historii tenisista skompletował "Karierowego Szlema", obecnie prowadzi z przewagą 3350 punktów nad Sinnerem.

Na trzecie miejsce wrócił 38-letni Djoković, finalista z Melbourne, a na czwarte spadł Niemiec Alexander Zverev, który w Australian Open odpadł w półfinale.

Niewielki awans odnotowali Hurkacz i Majchrzak. Obaj polscy tenisiści odpadli w Melbourne w drugiej rundzie. W przypadku Majchrzaka 55. miejsce jest najwyższym w karierze.

Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour - stan na 2 lutego 2026:

1. (1) Carlos Alcaraz (Hiszpania) 13650 pkt

2. (2) Jannik Sinner (Włochy) 10300

3. (4) Novak Djoković (Serbia) 5280

4. (3) Alexander Zverev (Niemcy) 4605

5. (5) Lorenzo Musetti (Włochy) 4405

6 (6) Alex de Minaur (Australia) 4080

7. (9) Taylor Fritz (USA) 3940

8. (8) Felix Auger-Aliassime (Kanada) 3725

9. (7) Ben Shelton (USA) 3600

10. (10) Aleksander Bublik (Kazachstan) 3235

...

52. (55) Hubert Hurkacz (Polska) 965

55. (59) Kamil Majchrzak (Polska) 918

PAP