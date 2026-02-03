Adam Małysz skontrował legendę! "Nie było nawet dwóch zdań”

Michał BiałońskiZimowe

- Wiem, że ten sezon nie układa się nam idealnie, ale ja nadal marzę o tym i mam nadzieję na medal olimpijski polskich skoczków – powiedział nam prezes PZN-u Adam Małysz, który skontrował także legendarnego Wojciecha Fortunę w sprawie kadry na igrzyska olimpijskie Mediolan Cortina.

Dwaj mężczyźni. Na pierwszym planie uśmiechnięty mężczyzna udziela wywiadu przed mikrofonami. W lewym górnym rogu mniejszy portret starszego mężczyzny w okularach w czerwonej obwódce.
Polsat Sport/Zbigniew Kołtoń
Prezes Adam Małysz nie zgadza się z opinią legendarnego Wojciecha Fortuny (z lewej), który na IO do Predazzo wysłałby Piotra Żyłę zamiast Pawła Wąska

Prezes Adam Małysz nie krył optymizmu tuż przed tym jak nasza kadra wyruszyła do Włoch.

 

- Wierzę w naszą reprezentację, w dziewczyny i chłopaków, które jadą z ramienia Polskiego Związku Narciarskiego, ale nie tylko od nas. Uważam, że nasze szanse medalowe jako kraju są niemałe. O skokach nie zapominam. Nie tylko dlatego, że jestem prezesem PZN-u, ale cały czas nieoficjalnym dyrektorem sportowym do spraw skoków narciarskich. Dlatego cały czas mam kontakt i towarzyszę naszym zawodnikom, jeśli nie osobiście, to mentalnie. Mam nadzieję, że passa się odwróci i igrzyska będą dla nas udane - podkreśla Małysz.

 

Wojciech Fortuna powiedział Polsatowi Sport, że gdyby to on układał kadrę na IO Mediolan – Cortina, to znalazłby się w niej na pewno Piotr Żyła.

 

- Na miejsce Pawła Wąska na igrzyska mogło pojechać kilku lepszych skoczków. Moim czarnym koniem był Piotrek Żyła, który się obudził i udowodnił podczas MŚ w Oberstdorfie, że jeszcze jest sporo wart. Piotrek jest głodny skakania, osiągania dobrych wyników, a nie ma szans wykazania się na igrzyskach. To jest moim zdaniem nie w porządku.  Ja bym Piotrka wysłał na igrzyska choćby taksówką – powiedział nam mistrz olimpijski z Sapporo.

Adam Małysz: O kadrze skoczków na IO decydował trener Maciej Maciusiak

Legendarnego skoczka skontrowała inna legenda naszych skoków, urzędujący prezes Polskiego Związku Narciarskiego.

 

- Bardzo szanuję Wojtka Fortunę, ale to jest kolejna opinia kogoś z zewnątrz, kto nie widzi naszej kadry od środka. O kadrze na igrzyska decydował trener Maciej Maciusiak, my jako związek w pełni go poparliśmy. Tutaj nie było nawet dwóch zdań. Oczywiście, były różne rozmowy na ten temat, ale wszyscy członkowie zarządu zagłosowali za składem trenera Maciusiaka – zapewniał Adam Małysz w rozmowie z Polsatem Sport.

Czy Maciusiak nie popełnił błędu wycofując Kacpra Tomasiaka z MŚ i PŚ? Małysz i Tajner reagują

Rodzi się tylko pytanie, czy trener Maciusiak nie przedobrzył w przygotowaniach, wycofując Kacpra Tomasiaka, czyli lidera naszej ekipy, nie tylko z MŚ w Oberstdorfie, ale także z Pucharu Świata w Wilingen?

 

- Myślę, że ta przerwa Kacprowi nie zaszkodzi. Ostatnie dni przed igrzyskami skakali w Zakopanem. Z tego co wiem, Kacper skacze bardzo dobrze, ale nie chce zapeszać. Wiadomo, że dla Tomasiaka będą to pierwsze igrzyska. Każdemu skoczkowie będącemu w tak młodym wieku stres zawsze towarzyszy. Ale widać po nim, że jest bardzo mocny psychicznie. To jest klucz do sukcesu – uważa Orzeł z Wisły.

 

Podobnego zdania jest Apoloniusz Tajner, który podczas IO wskoczy w garnitur eksperta naszej stacji w Studiu Mediolan Cortina. Program można oglądać codziennie o godz. 20 w Polsacie Sport 2 oraz na urządzeniach mobilnych w Polsat Box Go.

 

- Taka przerwa może tylko pomóc Kacprowi i innym naszym skoczkom. Pamiętam, jak Kamil męczył się w Pucharze Świata przed poprzednimi igrzyskami. Turniej Czterech Skoczni skończył poza pięćdziesiątką, a z PŚ w Zakopanem wykluczyła go kontuzja kostki. Spotkałem go wówczas załamanego w siedzibie Tatrzańskiego Związku Narciarskiego na Wielkiej Krokwi. Powiedziałem mu: „Nic się nie martw! Ten rozbrat ze startami wyjdzie ci tylko na dobre”. W Pekinie zajął czwarte i szóste miejsce – wspomina w rozmowie z Polsatem Sport były trener kadry i eksprezes PZN-u.

Skoczkinie Anna Twardosz i Pola Bełtowska i biegaczki Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek oraz Monika Skinder zaczynają walkę o medale już w sobotę

IO Mediolan – Cortina rozpoczną się 6 lutego, a już w sobotę 7 lutego o godz. 13:30 do rywalizacji w skiathlonie przystąpią polskie biegaczki narciarskie Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek i Monika Skinder. O godz. 17:45 walkę o medale zaczną skoczkinie z Anną Twardosz i Polą Bełtowską.

Przejdź na Polsatsport.pl
Ile polskich medali na Zimowych IO?
ADAM MAŁYSZAPOLONIUSZ TAJNERKACPER TOMASIAKMACIEJ MACIUSIAKMICHAŁ BIAŁOŃSKIPAWEŁ WĄSEKPIOTR ŻYŁASKOKIWOJCIECH FORTUNAZIMOWEZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE 2026ZIMOWE IO
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Sofia Dowhal i Wiktor Kulesza: Ciężko w to uwierzyć
Zobacz także

Ważny moment przed igrzyskami olimpijskimi. Za nami ślubowanie

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 