ATP w Montpellier: Hubert Hurkacz - Martin Damm. Relacja live i wynik na żywo

Hubert Hurkacz nie może zaliczyć ostatnich miesięcy do udanych. Przez długi okres borykał się przecież z problemami zdrowotnymi. Kiedy wrócił, co prawda odniósł wielki triumf w United Cup. Natomiast kilkanaście dni później rozczarował w Australian Open. Odpadł już w drugiej rundzie po bolesnej porażce z Ethanem Quinnem.

Rywalem naszego zawodnika w pierwszej rundzie turnieju w Montpellier będzie Martin Damm. Ten udanie przebrnął przez kwalifikacje i wygrał dwa mecze. Najpierw pokonał Matteo Martineau, a potem po emocjonującym boju i tie-breaku wygrał z Clementem Taburem. To będzie pierwsze bezpośrednie starcie między Dammem a Hurkaczem.

Transmisja meczu Hubert Hurkacz - Martin Damm we wtorek 3 lutego w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 14:30.