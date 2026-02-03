Bolesna lekcja dla drużyny Skorupskiego! Gładkie zwycięstwo wicelidera Serie A

Bramkarz reprezentacji Polski został nią ukarany w poprzednim meczu ligowym z Genoą. Wcześniej długo borykał się z kontuzją uda. Ponownie zastąpił go Federico Ravaglia.

Przyjazd wicelidera do stolicy regionu Emilia-Romania wywołał duże zainteresowanie. Na trybunach Stadio Renato Dall'Ara zasiadło ponad 30 tys. kibiców. Milan miał okazję po raz pierwszy od rozgrywek 2020/21 wygrać w tym samym sezonie dwa mecze ligowe z Bologną.

ZOBACZ TAKŻE: Wielka legenda Interu pod wrażeniem Zielińskiego

Goście szybko stworzyli kilka dogodnych sytuacji strzeleckich. Jedną z nich po dużym zamieszaniu w polu karnym wykorzystał Ruben Loftus-Cheek (20.). Tuż przed przerwą z rzutu karnego na 2:0 podwyższył Francuz Christopher Nkunku.

Początek drugiej połowy rozwiał wątpliwości, która drużyna walczy o mistrzostwo kraju, a która jest w kryzysie. W 48. min Adrien Rabiot skarcił gospodarzy po fatalnie wykonanym rzucie z autu, ustalając wynik.

Bologna pozostała na 10. miejscu. W tym roku wygrała tylko raz w siedmiu ligowych spotkaniach. Szansa występu w europejskich pucharach jest dla nich coraz bardziej odległa.

Na czele Serie A klasyfikowane są dwa kluby z miasta gospodarza zimowych igrzysk olimpijskich. Prowadzi Inter 55 pkt, przed AC Milan - 50 i Napoli - 46.

Bologna - AC Milan 0:3 (0:2)

Bramki: Ruben Loftus-Cheek 20, Christopher Nkunku 39 (rzut karny), Adrien Rabiot 48.

Bologna: Federico Ravaglia - Nadir Zortea, Nicolo Casale, Torbjorn Lysaker Heggem, Juan Miranda (78. Charalampos Lykogiannis) - Remo Freuler (65. Nikola Moro), Lewis Ferguson - Riccardo Orsolini (53. Federico Bernardeschi), Jens Odgaard, Jonathan Rowe (78. Nicolo Cambiaghi) - Santiago Castro (53. Thijs Dallinga).

Milan: Mike Maignan - Koni De Winter, Matteo Gabbia, Strahinja Pavlovic - Zachary Athekame (67. Fikayo Tomori), Youssouf Fofana, Luka Modric (72. Ardon Jashari), Adrien Rabiot, Davide Bartesaghi (83. Pervis Estupinan) - Christopher Nkunku (72. Niclas Fuellkrug), Ruben Loftus-Cheek (67. Samuele Ricci).

Żółte kartki: Federico Ravaglia, Remo Freuler, Lewis Ferguson.

Sędziował: Gianluca Manganiello (Włochy).

PAP