Chwalińska odrobiła stratę i wygrała! Co za emocje w Rumunii

Maja Chwalińska rywalizuje obecnie w turnieju rangi WTA 250 w Klużu-Napoce. Polka w singlu przebrnęła kwalifikacje, a w pierwszej rundzie imprezy głównej odprawiła reprezentantkę gospodarzy Anę Bogdan. W środę powalczy o ćwierćfinał z Serbką Olgą Danilović.

We wtorek natomiast Chwalińska, wraz z Kają Juvan, przystąpiła do debla. Ich przeciwniczkami były Anna Bondar i Greet Minnen. Premierowy set przez dłuższy czas przebiegał pod dyktando serwujących. Kluczowy okazał się ósmy gem. Wtedy przełamanie zyskała węgiersko-belgijska para, która chwilę później zamknęła partię przy własnym podaniu (6:3).

Drugą odsłonę zmagań udanie otworzyły Chwalińska i Juvan. Polka i Słowenka odskoczyły na 3:1. Bondar i Minnen momentalnie jednak odrobiły breaka, lecz na niewiele się to zdało. Chwalińska i Juvan ponownie przełamały, wychodząc na prowadzenie 4:2. Tym razem nie dały sobie wyrwać przewagi i okazały się lepsze wynikiem 6:3.

O losach potyczki zadecydował zatem super tie-break. W nim długo rywalizacja była zacięta. Chwalińska i Juvan odjechały na 7:5, ale Bondar i Minnen zniwelowały różnicę małego przełamania. Z przodu nadal były jednak Polka i Słowenka (8:7). W kolejnej akcji to znów one zyskały mini breaka, dzięki czemu prowadziły 9:7 i miały dwie piłki meczowe. Wykorzystały drugą z nich, meldując się w ćwierćfinale turnieju w Klużu-Napoce.

Maja Chwalińska/Kaja Juvan - Anna Bondar/Greet Minnen 3:6, 6:3, 10:8