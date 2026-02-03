Co za bieg Skrzyszowskiej w Ostrawie! Najlepszy wynik na świecie

Skrzyszowska wróciła do Ostrawy po dwuletniej przerwie. Już w biegu eliminacyjnym na 60 metrów przez płotki zdeklasowała rywalki. Uzyskany przez nią czas (7.78 s) to wyrównanie drugiego najlepszego rezultatu w jej karierze, a zarazem najlepszy w tym roku wynik na świecie ("World Lead"). Do rekordu Polski, ustanowionego w marcu ubiegłego roku, zabrakło jej zaledwie czterech setnych sekundy.

W tym samym biegu oglądaliśmy również Alicję Sielską, która z czasem 8.12 s zajęła czwarte miejsce i również awansowała do finału.

Drugą lokatę wywalczyła Finka Lotta Harala, która pobiła swój rekord życiowy (7.94 s), a trzecia na mecie zameldowała się reprezentantka gospodarzy, Helena Jiranova (8.11 s).

Podczas mityngu World Athletics Indoor Tour Gold w Czechach wystąpiła liczna grupa Biało-Czerwonych. Wśród płotkarzy zobaczyliśmy Jakuba Szymańskiego oraz Damiana Czykiera. W konkursie pchnięcia kulą uczestniczył Konrad Bukowiecki, natomiast w skoku o tyczce zaprezentowała się Zofia Gaborska. Z kolei na dystansie 1500 metrów pobiegła Anna Wielgosz, którą wsparła Martyna Krawczyńska, pełniąca w tym biegu rolę "pacemakera".