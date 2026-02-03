Debiut polskiej tenisistki. Niestety nieudany

Zuzanna Pawlikowska ostatnie dni mogła zaliczyć do udanych. Polka pierwszy raz w karierze wywalczyła prawo gry w turnieju rangi WTA 125. 20-latka przebrnęła w Mumbaju eliminacje, pokonując odpowiednio Induskę Parthsarthi Arun Mundhe oraz Finkę Anastasię Kulikovą.

W pierwszej rundzie głównej imprezy Pawlikowska mierzyła się z Hanne Vandewinkel. Rozstawiona z "4" Belgijka znakomicie weszła w spotkanie, dwukrotnie przełamując Polkę i wychodząc na prowadzenie 4:0.

Pawlikowska zdołała odrobić jednego breaka i przegrywała już tylko 3:4. Końcowe fragmenty ponownie jednak należały do Vandewinkel. Ta odskoczyła na 5:3, a kilka minut później znów odebrała serwis Pawlikowskiej, ustalając wynik premierowej partii na 6:3.

Druga odsłona zmagań była festiwalem przełamań. Pierwsze cztery gemy zakończyły się bowiem triumfami returnujących. Serię zakończyła Vandewinkel - najpierw utrzymała podanie, a kilka minut później zaliczyła breaka, odjeżdżając na 4:2.

Pawlikowska szybko wzięła się za niwelowanie różnicy. Odłamała Belgijkę i traciła już tylko gema - 3:4. Następne słowo należało jednak do Vandewinkel, która ponownie zdobyła breaka, a potem zamknęła wszystko swoim serwisem, zwyciężając 6:3 i odnosząc wiktorię w całym pojedynku.

Zuzanna Pawlikowska - Hanne Vandewinkel 3:6, 3:6