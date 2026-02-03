Dreszczowiec w Stambule! Śląsk ponownie ograł zespół Ponitki

Lepiej to spotkanie rozpoczęli gospodarze, którzy po zagraniu Treviona Williamsa prowadzili 8:2. Kadre Gray i Ajdin Penava utrzymywali Wrocławian w grze, a po późniejszych akcjach Stefana Djordjevicia zdobywali przewagę. Dzięki trafieniu środkowego z Serbii po 10 minutach było 18:20. W drugiej kwarcie zespół z ORLEN Basket Ligi radził sobie jeszcze lepiej. Co prawda Mateusz Ponitka doprowadził do remisu, ale późniejsze trójki Błażeja Czerniewicza i Noaha Kirkwooda oznaczały nawet 11 punktów różnicy na korzyść gości. Ostatecznie pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 35:42.

Po przerwie ekipa trenera Ainarsa Bagatskisa utrzymywała się na prowadzeniu. W pewnym momencie dzięki trafieniu Angela Nuneza różnica wynosiła ponownie 11 punktów. Rywale krok po kroku się zbliżali - świetnie prezentowali się Kenan Sipahi oraz Jordan Ford. Po akcji Balsy Koprivicy po 30 minutach było już tylko 57:60. W czwartej kwarcie prowadzenie dla gospodarzy odzyskał Mateusz Ponitka. Później sytuację zmieniał m. in. niezwykle aktywny Jakub Urbaniak. Po kolejnym zagraniu Noaha Kirkwooda w końcówce Wrocławianie uciekali na osiem punktów. Ostatnia minuta była jednak bardzo nerwowa. Malachi Flynn rzucał na wygraną, ale nie trafił, a to oznaczało zwycięstwo WKS Śląska 82:80.

Bahcesehir College Stambuł - Śląsk Wrocław 80:82 (18:20, 17:22, 22:18, 23:22).

Punkty:

Bahcesehir College Stambuł: Malachi Flynn 16, Trevion Williams 11, Kenan Sipahi 10, Mateusz Ponitka 9, Tyler Cavanaugh 9, Jordan Ford 8, Caleb Homesley 6, Balsa Koprivica 6, Hunter Hale 5, Matthew Mitchell 0;

Śląsk Wrocław: Kadre Gray 19, Stefan Djordjević 17, Noah Kirkwood 13, Angel Nunez 9, Błażej Kulikowski 6, Jakub Urbaniak 6, Ajdin Penava 4, Błażej Czerniewicz 3, Aleksander Wiśniewski 3, Jared Coleman-Jones 2.

plk.pl