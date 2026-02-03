Gdzie obejrzeć mecz A. Carraro Prosecco DOC Conegliano - ŁKS Commercecon Łódź w siatkarskiej LM?

Siatkówka

A. Carraro Prosecco DOC Conegliano – ŁKS Commercecon Łódź to środowy mecz siatkarskiej Ligi Mistrzyń. Transmisja w Polsacie Sport 2 oraz online w Polsat Box Go.

Siatkarka w żółtej koszulce z napisem "Prosecco Doc" trzyma piłkę do siatkówki.
fot. PAP
Joanna Wołosz.

W Lidze Mistrzyń nadchodzi czas decydujących rozstrzygnięć. Przed ostatnią serią meczów w grupach tylko dwa zespoły zapewniły sobie awans do 1/4 finału - A. Carraro Prosseco DOC Conegliano oraz Fenerbahce Medicana Stambuł. Trzech kolejnych ćwierćfinalistów wyłonią środowe spotkania, a stawkę uzupełnią zwycięzcy trzech pojedynków barażowych.

 

ŁKS Commerecon uda się do Conegliano, gdzie zmierzy się z broniącą trofeum ekipą A. Carraro Prosecco DOC.

 

Zobacz także: PlusLiga. Plotki transferowe przed sezonem 2026/2027. Którzy siatkarze zmienią klub?

 

Łodzianki w pięciu dotychczasowych spotkaniach nie zdobyły nawet punktu. W Łodzi drużyna polskiej rozgrywającej Joanny Wołosz pewnie wygrała 3:0.

 

Transmisja meczu A. Carraro Prosecco DOC Conegliano – ŁKS Commercecon Łódź w środę w Polsacie Sport 2 oraz online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 20.15.

BS, PAP
