Gdzie obejrzeć mecz DevelopRes Rzeszów - SSC Palmberg Schwerin w siatkarskiej LM?

Siatkarki DevelopResu Rzeszów czeka arcyważny pojedynek w Lidze Mistrzyń. W środę podejmą SSC Palmberg Schwerin i jeśli wygrają dwa sety, zajmą pierwsze miejsce w grupie E, co zapewni im bezpośredni awans do ćwierćfinału. Transmisja w Polsacie Sport 1 oraz online w Polsat Box Go.

Grupa siatkarek świętuje na boisku siatkarskim podczas meczu Ligi Mistrzyń.
fot. PAP
DevelopRes Rzeszów - Palmberg. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć?

W Lidze Mistrzyń nadchodzi czas decydujących rozstrzygnięć. Przed ostatnią serią meczów w grupach tylko dwa zespoły zapewniły sobie awans do 1/4 finału - A. Carraro Prosseco DOC Conegliano oraz Fenerbahce Medicana Stambuł. Trzech kolejnych ćwierćfinalistów wyłonią środowe spotkania, a stawkę uzupełnią zwycięzcy trzech pojedynków barażowych.

 

W Rzeszowie mistrzynie Polski zmierzą się z Palmbergiem, z którym wygrały w Niemczech 3:2. Po pięciu kolejkach siatkarki DevelopResu Rzeszów mają dwa punkty przewagi nad rywalkami i jeśli wygrają dwa sety, to nic nie odbierze im pierwszej pozycji. Porażka 1:3 lub 0:3 sprawi, że Rzeszowianki będą musiały rywalizować o prawo gry w najlepszej ósemce w barażach.

 

Transmisja meczu DevelopRes Rzeszów – SSC Palmberg Schwerin w środę w Polsacie Sport 1 oraz online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 17.45.

BS, PAP
