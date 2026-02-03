Gdzie obejrzeć mecz DevelopRes Rzeszów - SSC Palmberg Schwerin w siatkarskiej LM?

W Lidze Mistrzyń nadchodzi czas decydujących rozstrzygnięć. Przed ostatnią serią meczów w grupach tylko dwa zespoły zapewniły sobie awans do 1/4 finału - A. Carraro Prosseco DOC Conegliano oraz Fenerbahce Medicana Stambuł. Trzech kolejnych ćwierćfinalistów wyłonią środowe spotkania, a stawkę uzupełnią zwycięzcy trzech pojedynków barażowych.

W Rzeszowie mistrzynie Polski zmierzą się z Palmbergiem, z którym wygrały w Niemczech 3:2. Po pięciu kolejkach siatkarki DevelopResu Rzeszów mają dwa punkty przewagi nad rywalkami i jeśli wygrają dwa sety, to nic nie odbierze im pierwszej pozycji. Porażka 1:3 lub 0:3 sprawi, że Rzeszowianki będą musiały rywalizować o prawo gry w najlepszej ósemce w barażach.

Transmisja meczu DevelopRes Rzeszów – SSC Palmberg Schwerin w środę w Polsacie Sport 1 oraz online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 17.45.

BS, PAP