Gdzie obejrzeć mecz Fenerbahce Stambuł - PGE Budowlani Łódź w siatkarskiej LM?

W Lidze Mistrzyń nadchodzi czas decydujących rozstrzygnięć. Przed ostatnią serią meczów w grupach tylko dwa zespoły zapewniły sobie awans do 1/4 finału - A. Carraro Prosseco DOC Conegliano oraz Fenerbahce Medicana Stambuł. Trzech kolejnych ćwierćfinalistów wyłonią środowe spotkania, a stawkę uzupełnią zwycięzcy trzech pojedynków barażowych.

Łodzianki fazę grupową zakończą wyjazdowym meczem z zespołem Agnieszki Korneluk - Fenerbahce.

PGE Budowlani Łódź są już niemal pewne trzeciej lokaty w grupie B, a to pozwoli im na kontynuację udziału w europejskich rozgrywkach. Drużyny z trzecich miejsc LM zagrają bowiem w ćwierćfinałach Pucharu CEV.

Transmisja meczu Fenerbahce Stambuł - PGE Budowlani Łódź w środę w Polsacie Sport 2 oraz online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 16.45.

BS, PAP