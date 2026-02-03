Gdzie obejrzeć mecz Fenerbahce Stambuł - PGE Budowlani Łódź w siatkarskiej LM?

Siatkówka

Fenerbahce Medicana Stambuł – PGE Budowlani Łódź to środowy mecz siatkarskiej Ligi Mistrzyń. Transmisja w Polsacie Sport 2 oraz online w Polsat Box Go.

Siatkarka w żółtej koszulce z numerem 5 trzyma piłkę do siatkówki.
fot. FIVB
Agnieszka Korneluk w barwach Fenerbahce Stambuł.

W Lidze Mistrzyń nadchodzi czas decydujących rozstrzygnięć. Przed ostatnią serią meczów w grupach tylko dwa zespoły zapewniły sobie awans do 1/4 finału - A. Carraro Prosseco DOC Conegliano oraz Fenerbahce Medicana Stambuł. Trzech kolejnych ćwierćfinalistów wyłonią środowe spotkania, a stawkę uzupełnią zwycięzcy trzech pojedynków barażowych.

 

Łodzianki fazę grupową zakończą wyjazdowym meczem z zespołem Agnieszki Korneluk - Fenerbahce.

 

PGE Budowlani Łódź są już niemal pewne trzeciej lokaty w grupie B, a to pozwoli im na kontynuację udziału w europejskich rozgrywkach. Drużyny z trzecich miejsc LM zagrają bowiem w ćwierćfinałach Pucharu CEV.

 

Transmisja meczu Fenerbahce Stambuł - PGE Budowlani Łódź w środę w Polsacie Sport 2 oraz online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 16.45.

BS, PAP
