Gruchnęły wieści o Lavarinim! Media: to koniec, gigant podbierze Włocha
Choć sezon 2025/2026 trwa w najlepsze, nie ma dnia, aby nie pojawiały się doniesienia dotyczące kolejnej edycji. Tym razem tureckie media przekazały informacje, wedle których latem pracodawcę ma zmienić selekcjoner reprezentacji Polski siatkarek, Stefano Lavarini.
Lavarini od lat łączy dwie funkcje - jest trenerem klubowym i selekcjonerem reprezentacji. W obecnych rozgrwkach na co dzień pracuje w Numia Vero Volley Milano. Taki stan rzeczy może jednak zmienić się wraz z zakończeniem tego sezonu. Według doniesień tureckich mediów, Lavarini przyciągnął bowiem zainteresowanie włodarzy Galatasaray Stambuł.
Gigant znad Bosforu jest obecnie prowadzony przez Massimo Barboliniego. Zespół zajmuje piąte miejsce w ligowej tabeli, ma 41 punktów. Nieoficjalnie mówi się i pisze o tym, że włoski szkoleniowiec opuści Galatasaray po zakończeniu sezonu. Jego miejsce miałby wówczas zająć rodak - właśnie Lavarini.
Warto dodać, że selekcjoner reprezentacji Polski pracował już w przeszłości w Turcji. W poprzednim sezonie był trenerem Fenerbahce.
Z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej Lavariniego wiąże kontrakt ważny do 2028 roku.