Gruchnęły wieści o Lavarinim! Media: to koniec, gigant podbierze Włocha

Lavarini od lat łączy dwie funkcje - jest trenerem klubowym i selekcjonerem reprezentacji. W obecnych rozgrwkach na co dzień pracuje w Numia Vero Volley Milano. Taki stan rzeczy może jednak zmienić się wraz z zakończeniem tego sezonu. Według doniesień tureckich mediów, Lavarini przyciągnął bowiem zainteresowanie włodarzy Galatasaray Stambuł.

Gigant znad Bosforu jest obecnie prowadzony przez Massimo Barboliniego. Zespół zajmuje piąte miejsce w ligowej tabeli, ma 41 punktów. Nieoficjalnie mówi się i pisze o tym, że włoski szkoleniowiec opuści Galatasaray po zakończeniu sezonu. Jego miejsce miałby wówczas zająć rodak - właśnie Lavarini.



Warto dodać, że selekcjoner reprezentacji Polski pracował już w przeszłości w Turcji. W poprzednim sezonie był trenerem Fenerbahce.



Z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej Lavariniego wiąże kontrakt ważny do 2028 roku.