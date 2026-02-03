Hokej na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026. Terminarz. Kiedy?

Zimowe

Hokej na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026, czyli kiedy jest hokej na ZIO? Sprawdź terminarz i program.

Gracze hokeja na lodzie rywalizują o krążek podczas meczu.
fot. PAP
Hokej na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026. Kiedy hokej na ZIO 2026?

Włochy organizują igrzyska olimpijskie po raz czwarty. Wcześniej były gospodarzem zimowych w 1956 roku w... Cortinie i w 2006 w Turynie oraz letnich w 1960 w Rzymie.

 

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026: Kiedy starty Polaków? Terminarz startów Polaków

 

Igrzyska XXV Olimpiady zimowej odbędą się od 6 do 22 lutego 2026. Po nich o medale rywalizować będą paraolimpijczycy. 

Hokej na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026. Kiedy? Terminarz:

(M-mężczyźni, K-kobiety, MIX-mieszane)

 

5 lutego, czwartek

12.10 kobiety, grupa B: Szwecja - Niemcy
14.40 kobiety, grupa B: Włochy - Francja
16.40 kobiety, grupa A: USA - Czechy
21.10 kobiety, grupa A: Finlandia - Kanada

BS, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
ZIMOWEZIMOWE IO
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Linda Weiszewski i Klaudia Adamek: Czujemy się bardzo dobrze
Zobacz także

Ważny moment przed igrzyskami olimpijskimi. Za nami ślubowanie

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 