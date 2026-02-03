Jakie są dyscypliny na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026?
Włochy organizują igrzyska olimpijskie po raz czwarty. Wcześniej były gospodarzem zimowych w 1956 roku w... Cortinie i w 2006 w Turynie oraz letnich w 1960 w Rzymie.
Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026: Kiedy starty Polaków? Terminarz startów Polaków
Igrzyska XXV Olimpiady zimowej odbędą się od 6 do 22 lutego 2026. Po nich o medale rywalizować będą paraolimpijczycy.
Dyscypliny na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026:
(M-mężczyźni, K-kobiety, MIX-mieszane)
biathlon
8 lutego, niedziela godz. 14.05 sztafeta MIX
10 lutego, wtorek 13.30 bieg indywidualny na 20 km M
11 lutego, środa 14.15 bieg indywidualny na 15 km K
13 lutego, piątek 14.00 sprint na 10 km M
14 lutego, sobota 14.45 sprint na 7,5 km K
15 lutego, niedziela
11.15 bieg na dochodzenie na 12,5 km M
14.45 bieg na dochodzenie na 10 km K
17 lutego, wtorek 14.30 sztafeta 4x7,5 km M
18 lutego, środa 14.45 sztafeta 4x6 km K
20 lutego, piątek 14.15 bieg ze startu wspólnego na 15 km M
21 lutego, sobota 14.15 bieg ze startu wspólnego na 12,5 km K