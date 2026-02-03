Jasny sygnał dla Świątek. Rywalki masowo rezygnują. Co zrobi Polka?

W sobotę odbył się wielki finał turnieju pań na Australian Open. Po tytuł sięgnęła Jelena Rybakina, która w decydującym starciu pokonała 2:1 Arynę Sabalenkę.

Już 8 lutego rozpoczną się natomiast zawody Qatar TotalEnergies Open rangi WTA 1000. Turniej w Dosze co roku przyciąga najlepsze tenisistki świata, ale tym razem część z nich postanowiła zrezygnować z występu. Wśród nich znalazły się Jessica Pegula, Madison Keys i Naomi Osaka. To jasny sygnał, że potrzebują one odpoczynku.



Co w tej sytuacji zdecyduje się zrobić Iga Świątek? Na razie nazwisko Polki wciąż widnieje na liście zgłoszeń. Podobnie zresztą jak Sabalenki, Rybakiny, Coco Gauff czy Amandy Anisimovej.



Nic nie wskazuje na to, aby Raszynianka miała wycofać się z rywalizacji. Przypomnijmy, że Świątek triumfowała w Dosze w latach 2022-2024. W zeszłym sezonie odpadła natomiast w półfinale.