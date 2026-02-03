Jasny sygnał dla Świątek. Rywalki masowo rezygnują. Co zrobi Polka?

Jakub ŻelepieńTenis

Zaledwie tydzień po zakończeniu Australian Open najlepsze tenisistki świata czeka kolejny ważny turniej. 8 lutego rozpoczną się zawody rangi 1000 w Dosze. Już teraz część zawodniczek zrezygnowała jednak z wyjazdu do Kataru.

Iga Świątek idzie z torbą tenisową na ramieniu, w tle widać operatora z kamerą i parasol.
fot. AFP
Iga Świątek wciąż widnieje na liście zgłoszeń do turnieju w Dosze

W sobotę odbył się wielki finał turnieju pań na Australian Open. Po tytuł sięgnęła Jelena Rybakina, która w decydującym starciu pokonała 2:1 Arynę Sabalenkę.

 

ZOBACZ TAKŻE: Świątek powiedziała to publicznie i ruszyła lawina. Konflikt dopiero się rozkręca


Już 8 lutego rozpoczną się natomiast zawody Qatar TotalEnergies Open rangi WTA 1000. Turniej w Dosze co roku przyciąga najlepsze tenisistki świata, ale tym razem część z nich postanowiła zrezygnować z występu. Wśród nich znalazły się Jessica Pegula, Madison Keys i Naomi Osaka. To jasny sygnał, że potrzebują one odpoczynku. 


Co w tej sytuacji zdecyduje się zrobić Iga Świątek? Na razie nazwisko Polki wciąż widnieje na liście zgłoszeń. Podobnie zresztą jak Sabalenki, Rybakiny, Coco Gauff czy Amandy Anisimovej.


Nic nie wskazuje na to, aby Raszynianka miała wycofać się z rywalizacji. Przypomnijmy, że Świątek triumfowała w Dosze w latach 2022-2024. W zeszłym sezonie odpadła natomiast w półfinale.

Przejdź na Polsatsport.pl
TENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Tomasz Tomaszewski: Mam nadzieję, że nowy trener Igi Świątek będzie lojalny
Zobacz także

"Pierwsze dni z Igą Świątek". Nowy trener Polki szybko wziął się do pracy

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 