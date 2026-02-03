Kapitalny występ Polaka w Ostrawie. Mamy nowy rekord kraju!

Maciej Wyderka ukończył bieg z czasem 1:44.07. Mimo to przebił dotychczasowy halowy rekord Polski Adama Kszczota, który w 2012 roku w Lievin uzyskał 1:44.57. Mało tego, według Athletics News nasz zawodnik przesunął się na szóstą lokatę tabel historycznych biegu na 800 metrów w hali oraz czwartą w Europie.

- Długo na ten rekord czekaliście, ale się doczekaliście. Doczekałem się i ja. Znam tę halę świetnie i czaiłem się dziś na ten rekord. Wiem jednak, że aby liczyć się na świecie musi być jeszcze szybciej - powiedział PAP chwilę po starcie Wyderka.

Polak mógł nawet we wtorek odnieść triumf, ale w końcówce nieco opadł z sił i został wyprzedzony przez Elliot Crestana. Belg dobiegł na matę z czasem 1:43.83. Tym samym osiągnął najlepszy w tym roku czas w Europie. Ponadto ustanowił nowy rekord kraju.

Na szóstym miejscu zawody ukończył Filip Ostrowski (1:45.48). Obaj Polacy mieli już wcześniej minimum na halowe mistrzostwa świata w Toruniu (20-22 marca).