Łyżwiarstwo figurowe na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026. Terminarz. Kiedy?
Łyżwiarstwo figurowe na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026, czyli kiedy jest łyżwiarstwo figurowe na ZIO? Sprawdź terminarz i program.
Łyżwiarstwo figurowe na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026. Kiedy ZIO 2026?
Włochy organizują igrzyska olimpijskie po raz czwarty. Wcześniej były gospodarzem zimowych w 1956 roku w... Cortinie i w 2006 w Turynie oraz letnich w 1960 w Rzymie.
Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026: Kiedy starty Polaków? Terminarz startów Polaków
Igrzyska XXV Olimpiady zimowej odbędą się od 6 do 22 lutego 2026. Po nich o medale rywalizować będą paraolimpijczycy.
Łyżwiarstwo figurowe na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026. Kiedy? Terminarz:
(M-mężczyźni, K-kobiety, MIX-mieszane)
6 lutego, piątek
9.55 zawody drużynowe: pary taneczne, taniec rytmiczny
11.35 zawody drużynowe: pary sportowe, program krótki
13.35 zawody drużynowe: solistki, program krótki
