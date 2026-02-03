Łyżwiarstwo figurowe na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026. Terminarz. Kiedy?

Zimowe

Łyżwiarstwo figurowe na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026, czyli kiedy jest łyżwiarstwo figurowe na ZIO? Sprawdź terminarz i program.

Łyżwiarka figurowa w żółtym stroju wykonuje piruet na lodzie.
fot. PAP
Łyżwiarstwo figurowe na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026. Kiedy ZIO 2026?

Włochy organizują igrzyska olimpijskie po raz czwarty. Wcześniej były gospodarzem zimowych w 1956 roku w... Cortinie i w 2006 w Turynie oraz letnich w 1960 w Rzymie.

 

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026: Kiedy starty Polaków? Terminarz startów Polaków

 

Igrzyska XXV Olimpiady zimowej odbędą się od 6 do 22 lutego 2026. Po nich o medale rywalizować będą paraolimpijczycy. 

Łyżwiarstwo figurowe na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026. Kiedy? Terminarz:

(M-mężczyźni, K-kobiety, MIX-mieszane)

 

6 lutego, piątek

9.55 zawody drużynowe: pary taneczne, taniec rytmiczny
11.35 zawody drużynowe: pary sportowe, program krótki
13.35 zawody drużynowe: solistki, program krótki

BS, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
ZIMOWEZIMOWE IO
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: "Ojoj, już po Amerykanach". Fatalny błąd bobsleistów z USA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 