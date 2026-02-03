Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026. Terminarz. Kiedy?

Zimowe

Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026, czyli kiedy jest łyżwiarstwo szybkie na ZIO? Sprawdź terminarz i program.

Łyżwiarz szybki w białym i czarnym stroju sportowym pochyla się podczas jazdy na lodowisku.
fot. Materiały prasowe
Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026. Kiedy na ZIO 2026?

Włochy organizują igrzyska olimpijskie po raz czwarty. Wcześniej były gospodarzem zimowych w 1956 roku w... Cortinie i w 2006 w Turynie oraz letnich w 1960 w Rzymie.

 

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026: Kiedy starty Polaków? Terminarz startów Polaków

 

Igrzyska XXV Olimpiady zimowej odbędą się od 6 do 22 lutego 2026. Po nich o medale rywalizować będą paraolimpijczycy. 

Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026. Kiedy? Terminarz:

(M-mężczyźni, K-kobiety, MIX-mieszane)

 

7 lutego, sobota 16.00 3000 m K

ZIMOWEZIMOWE IO
