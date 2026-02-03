Nie żyje trzech młodych sportowców. Jechali na trening

Zimowe

Tragiczne informacje napłynęły zza oceanu. Trzech młodych hokeistów zginęło w wypadku samochodowym w Kanadzie. Nastolatkowie jechali na trening.

Płonący znicz i wiązanka kwiatów w ciemności, symbolizujące żałobę i pamięć.
fot. PAP
Trzech młodych hokeistów zginęło w wypadku samochodowym w Kanadzie
  • Trzech młodych hokeistów zginęło w wypadku samochodowym w Kanadzie
  • Jechali na trening swojego zespołu Southern Alberta Mustangs
  • Caden Fine (17 lat), Cameron Casorso (18 lat) i JJ Wright (18 lat) zginęli na miejscu
  • Zespół potwierdził śmierć zawodników w specjalnym komunikacie
  • Przyczyny wypadku są badane przez policję i prokuraturę

Do tragedii doszło w Kanadzie. Caden Fine (17 lat), Cameron Casorso (18 lat) i JJ Wright (18 lat) jechali na trening swojego zespołu, Southern Alberta Mustangs. W drodze ich samochód zderzył się z ciężarówką. Nastolatkowie zginęli na miejscu. Kierowca drugiego pojazdu odniósł lekkie obrażenie.

 

ZOBACZ TAKŻE: Ogromny cios dla piłki nożnej. Giani nie żyje

 

O śmierci zawodników poinformował ich zespół w specjalnym komunikacie.

 

"Z niewyobrażalnym bólem serca potwierdzamy, że trzech zawodników Southern Alberta Mustangs zginęło dziś rano w wypadku samochodowym w drodze na trening. Nie ma słów, które mogłyby odpowiednio wyrazić głębię naszego żalu. Ci młodzi mężczyźni byli kimś więcej niż hokeistami – byli kolegami z drużyny, synami, braćmi, przyjaciółmi i głęboko kochanymi członkami naszej rodziny Mustangs i społeczności, które nazywamy domem. Nasze myśli są z rodzinami, przyjaciółmi, rodzinami rezerwowymi, kolegami z drużyny, trenerami i wszystkimi, którzy ich kochali" - napisano w mediach społecznościowych Southern Alberta Mustangs.

 

Przyczyny wypadku nie są na razie znane. Sprawę badają policja i kanadyjska prokuratura.

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
HOKEJZIMOWE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Adam Małysz: Topór jest zakopany
Zobacz także

Adam Małysz zdradził słowa z tajnej narady! "By nasze twarze zniknęły”

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 