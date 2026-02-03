Nie żyje trzech młodych sportowców. Jechali na trening

Do tragedii doszło w Kanadzie. Caden Fine (17 lat), Cameron Casorso (18 lat) i JJ Wright (18 lat) jechali na trening swojego zespołu, Southern Alberta Mustangs. W drodze ich samochód zderzył się z ciężarówką. Nastolatkowie zginęli na miejscu. Kierowca drugiego pojazdu odniósł lekkie obrażenie.

ZOBACZ TAKŻE: Ogromny cios dla piłki nożnej. Giani nie żyje

O śmierci zawodników poinformował ich zespół w specjalnym komunikacie.

"Z niewyobrażalnym bólem serca potwierdzamy, że trzech zawodników Southern Alberta Mustangs zginęło dziś rano w wypadku samochodowym w drodze na trening. Nie ma słów, które mogłyby odpowiednio wyrazić głębię naszego żalu. Ci młodzi mężczyźni byli kimś więcej niż hokeistami – byli kolegami z drużyny, synami, braćmi, przyjaciółmi i głęboko kochanymi członkami naszej rodziny Mustangs i społeczności, które nazywamy domem. Nasze myśli są z rodzinami, przyjaciółmi, rodzinami rezerwowymi, kolegami z drużyny, trenerami i wszystkimi, którzy ich kochali" - napisano w mediach społecznościowych Southern Alberta Mustangs.

Przyczyny wypadku nie są na razie znane. Sprawę badają policja i kanadyjska prokuratura.

KP, Polsat Sport