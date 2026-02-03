Ogromny cios dla piłki nożnej. Giani nie żyje

Giani pierwsze kroki stawiał w młodzieżowym zespole Interu. Później grał w zespołach Cremonese, Pro Patria, Vicenza, Perugia, SPAL, Spezia, Feralpisalò i Desenzano. Nigdy nie wystąpił w spotkaniu Serie A.

Włoch miał również epizod w młodzieżowych reprezentacjach do lat 18 i 19. Do kadry seniorskiej nie udało mu się przebić.

Mężczyzna w 2022 roku zawiesił karierę. Zmusiło go do tego wykrycie choroby. Giani walczył z nią niemal cztery lata, lecz niestety, na miesiąc przed swoimi 40. urodzinami, zmarł. Osierocił dwoje dzieci.

KP, Polsat Sport