Ogromny cios dla piłki nożnej. Giani nie żyje
Tragicznie informacje napłynęły z Włoch. W wieku 39 lat zmarł Nicolas Giani, wychowanek Interu Mediolan. Mężczyzna przegrał walkę z chorobą.
- Nicolas Giani zaczął karierę w młodzieżówce Interu
- Miał epizody w młodzieżowych reprezentacjach Włoch do lat 18 i 19
- Karierę zawiesił w 2022 roku z powodu choroby
- Walczył z chorobą przez niemal cztery lata
- Zmarł na miesiąc przed 40. urodzinami
Giani pierwsze kroki stawiał w młodzieżowym zespole Interu. Później grał w zespołach Cremonese, Pro Patria, Vicenza, Perugia, SPAL, Spezia, Feralpisalò i Desenzano. Nigdy nie wystąpił w spotkaniu Serie A.
Włoch miał również epizod w młodzieżowych reprezentacjach do lat 18 i 19. Do kadry seniorskiej nie udało mu się przebić.
Mężczyzna w 2022 roku zawiesił karierę. Zmusiło go do tego wykrycie choroby. Giani walczył z nią niemal cztery lata, lecz niestety, na miesiąc przed swoimi 40. urodzinami, zmarł. Osierocił dwoje dzieci.
