Ogromny cios dla piłki nożnej. Giani nie żyje

Tragicznie informacje napłynęły z Włoch. W wieku 39 lat zmarł Nicolas Giani, wychowanek Interu Mediolan. Mężczyzna przegrał walkę z chorobą.

Nie żyje Nicolas Giani
  • Nicolas Giani zaczął karierę w młodzieżówce Interu
  • Miał epizody w młodzieżowych reprezentacjach Włoch do lat 18 i 19
  • Karierę zawiesił w 2022 roku z powodu choroby
  • Walczył z chorobą przez niemal cztery lata
  • Zmarł na miesiąc przed 40. urodzinami

Giani pierwsze kroki stawiał w młodzieżowym zespole Interu. Później grał w zespołach Cremonese, Pro Patria, Vicenza, Perugia, SPAL, Spezia, Feralpisalò i Desenzano. Nigdy nie wystąpił w spotkaniu Serie A.

 

Włoch miał również epizod w młodzieżowych reprezentacjach do lat 18 i 19. Do kadry seniorskiej nie udało mu się przebić.

 

Mężczyzna w 2022 roku zawiesił karierę. Zmusiło go do tego wykrycie choroby. Giani walczył z nią niemal cztery lata, lecz niestety, na miesiąc przed swoimi 40. urodzinami, zmarł. Osierocił dwoje dzieci.

 

 

