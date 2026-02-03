Okradł Norwegów, a teraz... chce wszystko oddać. Ciąg dalszy afery w skokach

Zimowe

Złodziej, który skradł sprzęt norweskich skoczków podczas zawodów Pucharu Świata w Willingen, zadzwonił do prezesa federacji Jana-Erika Aalbu oferując... zwrot skradzionych rzeczy. Nie wiadomo jeszcze, czy zawodnicy odzyskali już sprzęt.

Widok z góry na skocznię narciarską w Willingen, z wyrytą nazwą miejscowości na zeskoku i pojedynczym skoczkiem na środku
fot: PAP
Złodziej, który ukradł sprzęt norweskich skoczków podczas zawodów Pucharu Świata w Willingen, zaoferował zwrot skradzionych rzeczy

Aalbu powiedział norweskiej gazecie "VG", że gdy odebrał telefon z nieznanego niemieckiego numeru, pomyślał, że policja dzwoni, aby poinformować go o najnowszych ustaleniach w sprawie skradzionego sprzętu. Okazało się, że był to złodziej, który... oferował zwrot rzeczy.

 

- Bardzo przepraszał, więc powiedziałem tylko: - Dziękuję za telefon, mam nadzieję, że uda się panu skontaktować z organizatorami z Willingen i dostarczyć tam cały sprzęt. Powiedział, że to zrobi, ale nic więcej na ten temat nie słyszałem - powiedział prezes norweskiej federacji narciarskiej.

 

- To najwyraźniej ktoś, kto głęboko żałuje tego, co zrobił, i prawdopodobnie obawia się konsekwencji - dodał.

 

Norweska ekipa została okradziona w Willingen w nocy z soboty na niedzielę. Z szatni zginęły kaski, gogle, kurtki i rękawice. Część sprzętu była przeznaczona na zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo, które rozpoczynają się w piątek.

PAP
