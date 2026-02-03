PKO BP Ekstraklasa: Piast Gliwice - Lech Poznań. Relacja na żywo

Przyznał, że w tak krótkim czasie dzielącym oba spotkania trudno było popracować nad elementami gry „pod” Lecha.

- Trzeba było wybrać rzeczy kluczowe i tak pracujemy – dodał.

Zimą na gliwickim stadionie wymieniona została murawa, w poniedziałek piłkarze Piasta trenowali na niej pierwszy raz. Towarzyszył im kilkustopniowy mróz.

- Jest chłodno. Murawa robi dobre wrażenie, czekamy na oficjalny mecz na niej – zaznaczył szkoleniowiec.

Także piłkarze komplementowali nową nawierzchnię.

Trener nie ukrywał, że z racji pogody w porze meczu (godz. 20.30) będzie zalecał zawodnikom rezerwowym pozostanie w szatni podczas spotkania.

- Mamy ku temu warunki, ale ważne jest też „czucie" meczu. Jeśli ktoś będzie chciał być z drużyną, nie będę zabraniał. Ale – zważywszy na temperaturę – rozsądniej będzie zostać w szatni – wyjaśnił.

Gliwiczanie przegrali na inauguracje drugiej części rozgrywek w Zabrzu 1:2, Lech u siebie uległ Lechii Gdańsk 1:3.

- W pierwszej połowie sobotniego spotkania nie było widać, która drużyna jest na jakim biegunie tabeli (Piast tuż nad strefą spadkową, Górnik na pozycji wicelidera). Wiemy, w jakim stylu gra Lech. To dobra, klasowa drużyna. Mecz w Pucharze Polski, który przegraliśmy z poznańskim zespołem, był w naszym wykonaniu całkiem dobry. Wtedy zagraliśmy inaczej, teraz też mamy pomysły, jakie chcemy zrealizować – zaznaczył Myśliwiec.

3 grudnia 2025 Gliwiczanie u siebie przegrali w 1/8 finału PP z „Kolejorzem” 0:2.

- Jesteśmy niezadowoleni z wyniku spotkania w Zabrzu, ale ze spokojem patrzymy w przyszłość, także na wtorkowe spotkanie – powiedział trener.

Wiadomo też, że po sezonie z gliwickim klubem pożegna się podstawowy pomocnik i „etatowy" wykonawca rzutów z autu Patryk Dziczek.

- Podczas zgrupowania w Hiszpanii były ćwiczenia tego elementu. Będziemy je weryfikować. Mamy swoje pomysły w tej kwestii i jeszcze w tej rundzie z nich skorzystamy – podsumował Myśliwiec.

