PlusLiga: InPost ChKS Chełm - JSW Jastrzębski Węgiel. Transmisja TV i stream online

InPost ChKS Chełm - JSW Jastrzębski Węgiel to starcie 20. kolejki PlusLigi. Sytuacja obu zespołów w tabeli rozgrywek ligowych nieco się różni.

ZOBACZ TAKŻE: Antiga nie wytrzymał. "To wszystko jest frustrujące"

Wyżej w zestawieniu znajduje się ekipa przyjezdnych. Podopieczni Andrzeja Kowala zajmują siódme miejsce z dorobkiem 28 punktów. Poprzednio w PlusLidze Jastrzębski poniósł porażkę z Aluron CMC Wartą Zawiercie. Jeszcze wcześniej natomiast JSW pokonał broniących tytułu mistrzów Polski - Bogdankę LUK Lublin.

Gospodarze natomiast sklasyfikowani są obecnie na 11. pozycji z 19 "oczkami" na koncie. Beniaminek trwającej edycji PlusLigi odniósł triumfy w ostatnich dwóch meczach, dzięki czemu znacznie oddalił się od strefy spadkowej. Ostatnia Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa ma bowiem 7 punktów straty.

Chełm i Jastrzębski mierzyły się już w tym sezonie PlusLigi. 22 listopada ubiegłego roku lepsi na własnym terenie okazali się siatkarze JSW, którzy triumfowali w czterech partiach. Jak będzie tym razem?

Transmisja meczu InPost ChKS Chełm - JSW Jastrzębski Węgiel w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i online na Polsat Box Go. Początek w czwartek 5 lutego o godzinie 17:30.