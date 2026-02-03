Polacy na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026. Kto startuje?

W rozpoczynających się oficjalnie w piątek zimowych igrzyskach olimpijskich wystartuje 59 polskich sportowców, a w składzie na tę imprezę znalazła się ponadto jedna zawodniczka rezerwowa.

W historii tej imprezy Biało-Czerwonych najwięcej było w Pjongczangu w 2018 roku, gdzie wystąpiły 62 osoby.

Dotychczas reprezentanci Polski zdobyli 23 medale: po siedem złotych i srebrnych oraz dziewięć brązowych zimowych igrzysk olimpijskich. Jednak w wielu przypadkach mało brakowało, by stanęli na podium. Często kończyli rywalizację na miejscach tuż za czołową trójką. 12 razy zajęli czwartą lokatę, 24-krotnie - piątą i także 24 razy plasowali się na szóstym miejscu.

Polacy na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026. Kadra Polski. Kto startuje?