Polacy na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026. Kto startuje?

Jakub ŻelepieńZimowe

Kto startuje w barwach reprezentacji Polski na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026? Jak wygląda kadra Biało-Czerwonych? Sprawdź poniżej.

W rozpoczynających się oficjalnie w piątek zimowych igrzyskach olimpijskich wystartuje 59 polskich sportowców, a w składzie na tę imprezę znalazła się ponadto jedna zawodniczka rezerwowa.

 

ZOBACZ TAKŻE: Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026: Kiedy starty Polaków? Terminarz startów Polaków

 

W historii tej imprezy Biało-Czerwonych najwięcej było w Pjongczangu w 2018 roku, gdzie wystąpiły 62 osoby.

 

Dotychczas reprezentanci Polski zdobyli 23 medale: po siedem złotych i srebrnych oraz dziewięć brązowych zimowych igrzysk olimpijskich. Jednak w wielu przypadkach mało brakowało, by stanęli na podium. Często kończyli rywalizację na miejscach tuż za czołową trójką. 12 razy zajęli czwartą lokatę, 24-krotnie - piątą i także 24 razy plasowali się na szóstym miejscu.

Polacy na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026. Kadra Polski. Kto startuje?

Ile polskich medali na Zimowych IO?
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Aida Bella: Nie jedziemy na igrzyska po doświadczenie, mamy powody, by marzyć o medalach
Czy Polacy zdobędą pierwszy medal w tej dyscyplinie? "Nie jedziemy na igrzyska po doświadczenie"

