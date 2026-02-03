Polsat Futbol Cast - 04.02. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć?

Przed nami kolejny odcinek programu Polsat Futbol Cast. Gdzie oglądać? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

Logo programu Polsat Futbol Cast na tle stadionu piłkarskiego.
fot. Polsat Sport
Polsat Futbol Cast

W Polsat Futbol Cast gośćmi Tomasza Hajty będą Roman Kołtoń oraz Bożydar Iwanow

 

Eksperci pochylą się nad powrotem PKO BP Ekstraklasy. Już w pierwszej kolejce po przerwie zimowej porażki zanotowały Raków Częstochowa, Lech Poznań czy Legia Warszawa, w której zadebiutował Marek Papszun. Obronną ręką ze wznowienia rozgrywek wyszła Jagiellonia, która rozbiła najbardziej aktywny transferowo Widzew Łódź 3:1.


Na koniec zapowiemy najbliższe mecze Pucharu Włoch oraz Bundesligi.


Transmisja Polsat Futbol Cast w środę 4 lutego od godziny 09:00 w Polsacie Sport 1, na Polsat Box Go, Polsatsport.pl oraz na kanale YouTube Polsatu Sport.

