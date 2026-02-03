Popis Szymańskiego w Ostrawie! Dwóch Polaków w czołówce

Łukasz OstrowskiInne

Jakub Szymański wygrał bieg na 60 metrów przez płotki podczas mityngu World Athletics Indoor Tour Gold w Ostrawie. Polak finiszował z rezultatem 7.48 s, dzięki czemu wyrównał najlepszy wynik na świecie w tym roku. Na najniższym stopniu podium stanął drugi z naszych reprezentantów, Damian Czykier (7.60 s).

Czterech lekkoatletów bierze udział w biegu na bieżni stadionu, z widocznymi numerami startowymi na koszulkach.
fot: PAP
Jakub Szymański (w środku)

Szymański wyrównał najlepszy wynik na świecie w tym roku. Wcześniej identycznym rezultatem legitymowali się tylko on sam (podczas mityngu w Luksemburgu) oraz Trey Cunningham w Bostonie. Co imponujące, Polak dokonał tego mimo najsłabszej w stawce reakcji startowej (0.170 s).

 

ZOBACZ TAKŻE: Co za bieg Skrzyszowskiej w Ostrawie! Najlepszy wynik na świecie

 

Na trzecim stopniu podium stanął drugi z naszych reprezentantów, Damian Czykier (7.60 s). Polaków rozdzielił Amerykanin Eric Edwards, który był drugi z czasem 7.53 s.

 

Podczas mityngu World Athletics Indoor Tour Gold w Czechach występuje liczna grupa Biało-Czerwonych. Wcześniej z dobrej strony pokazał się m.in. Maciej Wyderka, który w biegu na 800 metrów zajął drugie miejsce.

 

 

 

Przejdź na Polsatsport.pl
BIEG NA 60 METRÓWBIEG NA 60 METRÓW PRZEZ PŁOTKIDAMIAN CZYKIERINNEJAKUB SZYMAŃSKILEKKOATLETYKAMITYNG W OSTRAWIE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Anna Gryc: Wydaje mi się, że nie zawiodłam
Zobacz także

Piąte miejsce polskiej sztafety 4x400 m

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 