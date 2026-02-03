Popis Szymańskiego w Ostrawie! Dwóch Polaków w czołówce

Szymański wyrównał najlepszy wynik na świecie w tym roku. Wcześniej identycznym rezultatem legitymowali się tylko on sam (podczas mityngu w Luksemburgu) oraz Trey Cunningham w Bostonie. Co imponujące, Polak dokonał tego mimo najsłabszej w stawce reakcji startowej (0.170 s).

ZOBACZ TAKŻE: Co za bieg Skrzyszowskiej w Ostrawie! Najlepszy wynik na świecie

Na trzecim stopniu podium stanął drugi z naszych reprezentantów, Damian Czykier (7.60 s). Polaków rozdzielił Amerykanin Eric Edwards, który był drugi z czasem 7.53 s.

Podczas mityngu World Athletics Indoor Tour Gold w Czechach występuje liczna grupa Biało-Czerwonych. Wcześniej z dobrej strony pokazał się m.in. Maciej Wyderka, który w biegu na 800 metrów zajął drugie miejsce.