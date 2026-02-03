Puchar CEV: Chieri - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV oraz stream online
BKO BOSTIK ZGO Bielsko-Biała stoi przed arcytrudnym zadaniem, aby spróbować wywalczyć awans do ćwierćfinału Pucharu CEV. Polski zespół zagra rewanż na wyjeździe z włoskim Reale Mutua Fenera Chieri po domowej porażce 0:3. Gdzie obejrzeć mecz Reale Mutua Fenera Chieri - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała? O której godzinie? Transmisja w Polsacie Sport 3 oraz Polsacie Box Go.
Bielszczanki nie miały zbyt wiele do powiedzenia w pierwszym starciu przeciwko czołowej drużynie z Italii. Pierwszego seta przedstawiciel Tauron Ligi przegrał wysoko 13:25. W kolejnych odsłonach było już znacznie lepiej, ale i tak decydujące słowo należało do przyjezdnych. Włoski team wygrał odpowiednio 25:21 oraz 25:22 i jest o krok od awansu do ćwierćfinału.
BKS przystąpi do tego meczu po wygranej na krajowym podwórku z Pałacem Bydgoszcz 3:1. Z kolei Reale Mutua Fenera Chieri przegrała ze Scandicci 2:3. Była to druga porażka z tym zespołem w odstępie tygodnia po wcześniejszym niepowodzeniu w półfinale Coppa Italia.
Gdzie obejrzeć mecz Chieri - BKS Bielsko Biała? O której godzinie?
Transmisja meczu Reale Mutua Fenera Chieri - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała od godz. 19:50 w Polsacie Sport 3 oraz Polsacie Box Go.