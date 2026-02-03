Puchar CEV: Voluntari - MOYA Radomka Radom. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV oraz stream online
MOYA Radomka Radom walczy o awans do ćwierćfinału Pucharu CEV. Polski zespół zagra na wyjeździe z Voluntari. Pierwsze spotkanie padło łupem rumuńskiej drużyny, która wygrała 3:2. Gdzie obejrzeć mecz Voluntari - MOYA Radomka Radom? O której godzinie? Transmisja w Polsacie Sport 3 oraz Polsacie Box Go.
Radomka w niesamowitych okolicznościach awansowała do 1/8 finału Pucharu CEV, pokonując po złotym secie Mladost 22:20. Było jasne, że w kolejnej rundzie poprzeczka będzie zawieszona jeszcze wyżej. Voluntari odniosło cenne zwycięstwo w Radomiu, ale to w żaden sposób nie przekreśla szans polskiej ekipy na triumf w dwumeczu.
Radomianki przystąpią do tego spotkania po pięciosetowej wygranej w Nowym Dworze Mazowieckim w ostatni dzień stycznia. Dzięki temu siatkarki z województwa mazowieckiego awansowały na ósme miejsce w tabeli, która pozwala na grę w play-off Tauron Ligi. Do zakończenia rundy zasadniczej zostało jeszcze jednak kilka kolejek.
Voluntari wygrało swój ostatni mecz ligowy bez straty seta i plasuje się na trzeciej pozycji w rumuńskich rozgrywkach ze stratą tylko punktu do lidera.
Gdzie obejrzeć mecz Voluntari - Radomka? O której godzinie?
Transmisja meczu Voluntari - MOYA Radomka Radom od godz. 17:50 w Polsacie Sport 3 oraz Polsacie Box Go.Przejdź na Polsatsport.pl