Rewolucja w meczu gwiazd! Czy eksperyment przyniesie przełom? Gdzie obejrzeć Pro Bowl Games?
Nie w niedzielę, a w tygodniu Super Bowl. Nie mecz futbolu amerykańskiego, a futbol flagowy. Nie 11 na 11, a 7 na 7. Nie na wielkim pięknym stadionie, a w formacie telewizyjnym na obiekcie, który pomieści garstkę fanów. NFL szokuje, ale i ratuje starcie gwiazd. Czy format wypali? Pro Bowl Games startuje o 2 w nocy z wtorku na środę. Transmisja w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go.
Po raz kolejny NFL próbuje mieszać w weekendzie gwiazd. Nie jest to już klasyczny tackle football, a futbol flagowy, czyli dyscyplina która zadebiutuje na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. Nie jest to debiut „flagówki”, ale uznano słusznie, że na dużym obiekcie to się nie sprawdza. Zawodnicy są dla wielu fanów niewidoczni, a gra tak szybka, że w Orlando na Florydzie (jak to było przed rokiem, gdzie na trybunach pojawiło się 54 313 fanów), można było się po spotkaniu czuć rozczarowanym nie widząc najważniejszych akcji. A i telewizyjnie projekt nie wyglądał najlepiej. W europejskim przekazie brakowało wielu dokładnych ujęć, a produkt zamiast zachęcać do dyscypliny… czasami nawet męczył.
Rewolucja była więc potrzebna, a NFL w ostatnich latach zrobiła to na skalę… wręcz szokującą. Pojawia się wiele czerwonych flag. Tradycjonaliści mówią (pamiętając rywalizacje NFL vs AFC, chociażby jeszcze z 6 lutego 2022 r. i meczu w Las Vegas), że „flagówka” to tylko zabawa, a nie sport zawodowy. Do tego dochodzi brak kasków i zderzeń.
W tym roku mecz odbywa się w hali Moscone Center w San Francisco, a nie na wielkim stadionie. I choć tworzy to świetne tło telewizyjne (bliskość kamer), odbiera wydarzeniu monumentalny charakter "meczu gwiazd".
Kolejna zmiana - NFL postanowiła włączyć wydarzenie Pro Bowl Games w tydzień Super Bowl LX. Środek tygodnia to czas, gdy uwaga mediów skupia się na konferencjach prasowych finalistów Super Bowl. Pro Bowl będzie "przystawką", tylko czy taką którą się zapamięta?
Z europejskiego punktu widzenia, bardzo często Mecz Gwiazd odbywał się około 21, co było dobrą ekspozycją na nowe rynki. Obecnie start emisji około 2 w nocy, w środku tygodnia, jest sporym utrudnieniem. Ale NFL tym razem zmienia to, co wynika z chęci wypełnienia "luki" w amerykańskiej telewizji w najlepszym czasie antenowym, gdy nie ma innych dużych wydarzeń sportowych. Globalny fan został tu poświęcony na rzecz słupków oglądalności w USA. Czy było to konieczne? Patrząc na to, że w 2025 roku zanotowano w stolicy dyscypliny spadek widzów o 18%, wydaje się że przynajmniej warto było spróbować odwrócić trend.
A samo wydarzenie, odpowiednio opakowane, może być bardzo atrakcyjne. NFL jest doskonałą promocją Igrzysk Olimpijskich LA28. Fani zobaczą najszybszych graczy ligi (np. Puka Nacua czy De'VonAchane) w formacie 7 na 7, który premiuje zwinność i czystą technikę, a nie brutalną siłę.
Szczególnie, że gracze mają świadomość, że mogą zaprezentować show i czuć się względnie bezpiecznie. W tradycyjnym meczu Pro Bowl najlepsi od lat unikali kontaktu, by nie ryzykować kontuzji, co czyniło mecz nudnym. Formuła flagowa zdejmuje z nich ten ciężar – zawodnicy bawią się grą, co przekłada się na bardziej widowiskowe akcje. Dużo chwytów wręcz akrobatycznych skrzydłowych, przechwyty defensorów po błędach rozgrywających? To zobaczymy z pewnością.
To, że mecz odbywa się w tym samym mieście i tygodniu co finał ligi, sprawia że jesteśmy w atmosferze wyczekiwania na coś najważniejszego. Emocje przed Super Bowl rosną, a gracze otoczeni rodzinami i większą rzeszą mediów zjeżdżających na niedzielny mecz Seattle Seahawks z New England Patriots sprawiają, że mają „blask”, mimo że w najważniejszym meczu sezonu nie zagrają.
NFL próbuje stworzyć produkt "telewizyjny", a nie "stadionowy". Jeśli show w hali Moscone Center będzie dynamiczne, a kamery, otoczenie medialne, zapewnią dobrą rozrywkę na wizji, to liga może ogłosić sukces.
Czy trzeba to zobaczyć? Z pewnością! Futbol flagowy to nie dość, że dyscyplina olimpijska, to też jeden z najszybciej rozwijających się sportów na globie, zdobywający miliony zwolenników na wszystkich kontynentach. Ta bezkontaktowa odmiana futbolu amerykańskiego, w której zamiast powalania przeciwnika na ziemię należy zerwać flagę przypiętą do jego pasa, stała się fenomenem, dzięki swojej inkluzywności i dynamice. Kobieta, mężczyzna, młodsi czy starsi, w parku czy na profesjonalnym boisku, w futbol flagowy może grać każdy i wszędzie. A najlepsi następnie grają w reprezentacjach narodowych, tak jak nasi biało-czerwoni.
Początek Pro Bowl Games o 2:00 w nocy z wtorku na środę. Transmisja w Polsat Sport 1 i Polsat Box Go.