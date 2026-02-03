Rewolucja w meczu gwiazd! Czy eksperyment przyniesie przełom? Gdzie obejrzeć Pro Bowl Games?

Po raz kolejny NFL próbuje mieszać w weekendzie gwiazd. Nie jest to już klasyczny tackle football, a futbol flagowy, czyli dyscyplina która zadebiutuje na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. Nie jest to debiut „flagówki”, ale uznano słusznie, że na dużym obiekcie to się nie sprawdza. Zawodnicy są dla wielu fanów niewidoczni, a gra tak szybka, że w Orlando na Florydzie (jak to było przed rokiem, gdzie na trybunach pojawiło się 54 313 fanów), można było się po spotkaniu czuć rozczarowanym nie widząc najważniejszych akcji. A i telewizyjnie projekt nie wyglądał najlepiej. W europejskim przekazie brakowało wielu dokładnych ujęć, a produkt zamiast zachęcać do dyscypliny… czasami nawet męczył.

Rewolucja była więc potrzebna, a NFL w ostatnich latach zrobiła to na skalę… wręcz szokującą. Pojawia się wiele czerwonych flag. Tradycjonaliści mówią (pamiętając rywalizacje NFL vs AFC, chociażby jeszcze z 6 lutego 2022 r. i meczu w Las Vegas), że „flagówka” to tylko zabawa, a nie sport zawodowy. Do tego dochodzi brak kasków i zderzeń.

W tym roku mecz odbywa się w hali Moscone Center w San Francisco, a nie na wielkim stadionie. I choć tworzy to świetne tło telewizyjne (bliskość kamer), odbiera wydarzeniu monumentalny charakter "meczu gwiazd".

Players on the NFC Pro Bowl team practice at Moscone Center South in San Francisco ahead of their game Tuesday, kicking off Super Bowl LX week. pic.twitter.com/Z8Rug1htAV — San Francisco Chronicle (@sfchronicle) February 2, 2026

Kolejna zmiana - NFL postanowiła włączyć wydarzenie Pro Bowl Games w tydzień Super Bowl LX. Środek tygodnia to czas, gdy uwaga mediów skupia się na konferencjach prasowych finalistów Super Bowl. Pro Bowl będzie "przystawką", tylko czy taką którą się zapamięta?

The rosters for the 2026 Pro Bowl Games have been finalized, accounting for injuries and Super Bowl replacements 👀



What do you think of the new lineup? pic.twitter.com/PqoNrIcGDq — The Athletic (@TheAthletic) February 1, 2026

Z europejskiego punktu widzenia, bardzo często Mecz Gwiazd odbywał się około 21, co było dobrą ekspozycją na nowe rynki. Obecnie start emisji około 2 w nocy, w środku tygodnia, jest sporym utrudnieniem. Ale NFL tym razem zmienia to, co wynika z chęci wypełnienia "luki" w amerykańskiej telewizji w najlepszym czasie antenowym, gdy nie ma innych dużych wydarzeń sportowych. Globalny fan został tu poświęcony na rzecz słupków oglądalności w USA. Czy było to konieczne? Patrząc na to, że w 2025 roku zanotowano w stolicy dyscypliny spadek widzów o 18%, wydaje się że przynajmniej warto było spróbować odwrócić trend.

A samo wydarzenie, odpowiednio opakowane, może być bardzo atrakcyjne. NFL jest doskonałą promocją Igrzysk Olimpijskich LA28. Fani zobaczą najszybszych graczy ligi (np. Puka Nacua czy De'VonAchane) w formacie 7 na 7, który premiuje zwinność i czystą technikę, a nie brutalną siłę.

Pro Bowl Puka pic.twitter.com/yLiOlFy1kk — Los Angeles Rams (@RamsNFL) February 2, 2026

Szczególnie, że gracze mają świadomość, że mogą zaprezentować show i czuć się względnie bezpiecznie. W tradycyjnym meczu Pro Bowl najlepsi od lat unikali kontaktu, by nie ryzykować kontuzji, co czyniło mecz nudnym. Formuła flagowa zdejmuje z nich ten ciężar – zawodnicy bawią się grą, co przekłada się na bardziej widowiskowe akcje. Dużo chwytów wręcz akrobatycznych skrzydłowych, przechwyty defensorów po błędach rozgrywających? To zobaczymy z pewnością.

Pro Bowl Day 2 ✔️ pic.twitter.com/jkjYjqZwvw — Chicago Bears (@ChicagoBears) February 2, 2026

To, że mecz odbywa się w tym samym mieście i tygodniu co finał ligi, sprawia że jesteśmy w atmosferze wyczekiwania na coś najważniejszego. Emocje przed Super Bowl rosną, a gracze otoczeni rodzinami i większą rzeszą mediów zjeżdżających na niedzielny mecz Seattle Seahawks z New England Patriots sprawiają, że mają „blask”, mimo że w najważniejszym meczu sezonu nie zagrają.



NFL próbuje stworzyć produkt "telewizyjny", a nie "stadionowy". Jeśli show w hali Moscone Center będzie dynamiczne, a kamery, otoczenie medialne, zapewnią dobrą rozrywkę na wizji, to liga może ogłosić sukces.

Czy trzeba to zobaczyć? Z pewnością! Futbol flagowy to nie dość, że dyscyplina olimpijska, to też jeden z najszybciej rozwijających się sportów na globie, zdobywający miliony zwolenników na wszystkich kontynentach. Ta bezkontaktowa odmiana futbolu amerykańskiego, w której zamiast powalania przeciwnika na ziemię należy zerwać flagę przypiętą do jego pasa, stała się fenomenem, dzięki swojej inkluzywności i dynamice. Kobieta, mężczyzna, młodsi czy starsi, w parku czy na profesjonalnym boisku, w futbol flagowy może grać każdy i wszędzie. A najlepsi następnie grają w reprezentacjach narodowych, tak jak nasi biało-czerwoni.

Początek Pro Bowl Games o 2:00 w nocy z wtorku na środę. Transmisja w Polsat Sport 1 i Polsat Box Go.