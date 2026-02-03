Short track na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026. Terminarz. Kiedy?
Short track na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026, czyli kiedy jest short track na ZIO? Sprawdź terminarz i program.
Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 odbędą się we Włoszech. Polacy powalczą o medale
Włochy organizują igrzyska olimpijskie po raz czwarty. Wcześniej były gospodarzem zimowych w 1956 roku w... Cortinie i w 2006 w Turynie oraz letnich w 1960 w Rzymie.
Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026: Kiedy starty Polaków? Terminarz startów Polaków
Igrzyska XXV Olimpiady zimowej odbędą się od 6 do 22 lutego 2026. Po nich o medale rywalizować będą paraolimpijczycy.
Short track na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026. Kiedy? Terminarz:
(M-mężczyźni, K-kobiety, MIX-mieszane)
10 lutego, wtorek
10.30 500 m K, kwalifikacje
11.10 1000 m M, kwalifikacje
11.59 sztafeta MIX, ćwierćfinały
12.34 sztafeta MIX, półfinały
13.03 sztafeta MIX, finał B
13.10 sztafeta MIX, finał A
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Mateusz Sochowicz: Każde ślubowanie to duma