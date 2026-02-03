Short track na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026. Terminarz. Kiedy?

Zimowe

Short track na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026, czyli kiedy jest short track na ZIO? Sprawdź terminarz i program.

Łyżwiarz szybki na torze podczas zawodów.
fot. PAP
Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 odbędą się we Włoszech. Polacy powalczą o medale

Włochy organizują igrzyska olimpijskie po raz czwarty. Wcześniej były gospodarzem zimowych w 1956 roku w... Cortinie i w 2006 w Turynie oraz letnich w 1960 w Rzymie.

 

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026: Kiedy starty Polaków? Terminarz startów Polaków

 

Igrzyska XXV Olimpiady zimowej odbędą się od 6 do 22 lutego 2026. Po nich o medale rywalizować będą paraolimpijczycy. 

Short track na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026. Kiedy? Terminarz:

(M-mężczyźni, K-kobiety, MIX-mieszane)

 

10 lutego, wtorek

10.30 500 m K, kwalifikacje
11.10 1000 m M, kwalifikacje
11.59 sztafeta MIX, ćwierćfinały
12.34 sztafeta MIX, półfinały
13.03 sztafeta MIX, finał B
13.10 sztafeta MIX, finał A

BS, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
ZIMOWEZIMOWE IO
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Mateusz Sochowicz: Każde ślubowanie to duma
Zobacz także

Ważny moment przed igrzyskami olimpijskimi. Za nami ślubowanie

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 