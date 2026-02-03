Skoki na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026. Terminarz. Kiedy są konkursy?

Zimowe

Skoki na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026, czyli kiedy są konkursy skoków narciarskich na ZIO? Kiedy skaczą Polacy?

Polski skoczek narciarski z nartami na ramieniu, ubrany w zimową kurtkę i kask z polską flagą.
fot. PAP
Skoki na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026. Terminarz. Kiedy są konkursy?

Włochy organizują igrzyska olimpijskie po raz czwarty. Wcześniej były gospodarzem zimowych w 1956 roku w... Cortinie i w 2006 w Turynie oraz letnich w 1960 w Rzymie.

 

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026: Kiedy starty Polaków? Terminarz startów Polaków

 

Igrzyska XXV Olimpiady zimowej odbędą się od 6 do 22 lutego 2026. Po nich o medale rywalizować będą paraolimpijczycy. 

Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026. Kiedy? Terminarz:

(M-mężczyźni, K-kobiety, MIX-mieszane)

 

7 lutego, sobota

18.45 skocznia normalna K, 1. seria konkursowa
19.57 skocznia normalna K, 2. seria konkursowa

BS, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
Ile polskich medali na Zimowych IO?
SKOKIZIMOWEZIMOWE IO
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Natalia Sidorowicz: Marzenia są wysoko
Zobacz także

Ważny moment przed igrzyskami olimpijskimi. Za nami ślubowanie

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 