Skoki na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026. Terminarz. Kiedy są konkursy?
Skoki na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026, czyli kiedy są konkursy skoków narciarskich na ZIO? Kiedy skaczą Polacy?
Włochy organizują igrzyska olimpijskie po raz czwarty. Wcześniej były gospodarzem zimowych w 1956 roku w... Cortinie i w 2006 w Turynie oraz letnich w 1960 w Rzymie.
Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026: Kiedy starty Polaków? Terminarz startów Polaków
Igrzyska XXV Olimpiady zimowej odbędą się od 6 do 22 lutego 2026. Po nich o medale rywalizować będą paraolimpijczycy.
Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026. Kiedy? Terminarz:
(M-mężczyźni, K-kobiety, MIX-mieszane)
7 lutego, sobota
18.45 skocznia normalna K, 1. seria konkursowa
19.57 skocznia normalna K, 2. seria konkursowa
Ile polskich medali na Zimowych IO?
