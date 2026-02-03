Skrzyszowska najlepsza w Ostrawie! Kapitalny występ Polki

Już w biegu eliminacyjnym Skrzyszowska uzyskała czas 7.78 s - to obecnie najlepszy wynik na świecie w tym roku na dystansie 60 metrów przez płotki. W finale Polka zwyciężyła z rezultatem 7.80 s.

Za plecami naszej reprezentantki uplasowały się Amerykanka Alaysha Johnson (7.88 s) oraz Finka Lotta Harala (7.96 s). W tym biegu zobaczyliśmy także drugą z Biało-Czerwonych, Alicję Sielską, która finiszowała z czasem 8.07 s.

Dla Skrzyszowskiej był to udany powrót do Ostrawy po dwuletniej przerwie. Warto przypomnieć, że 22-latka jest rekordzistką kraju na tym dystansie (7.74 s).

Podczas mityngu World Athletics Indoor Tour Gold w Czechach świetnie spisuje się liczna grupa Biało-Czerwonych. Wcześniej Jakub Szymański wygrał bieg na 60 metrów przez płotki mężczyzn, a Damian Czykier w tej samej konkurencji zajął trzecie miejsce. Z kolei Maciej Wyderka uplasował się na drugiej lokacie na dystansie 800 metrów.