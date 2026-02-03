Snowboard na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026. Terminarz. Kiedy?
Snowboard na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026, czyli kiedy jest snowboard na ZIO? Sprawdź terminarz i program.
Snowboard na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026. Kiedy snowboard na ZIO 2026?
Włochy organizują igrzyska olimpijskie po raz czwarty. Wcześniej były gospodarzem zimowych w 1956 roku w... Cortinie i w 2006 w Turynie oraz letnich w 1960 w Rzymie.
Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026: Kiedy starty Polaków? Terminarz startów Polaków
Igrzyska XXV Olimpiady zimowej odbędą się od 6 do 22 lutego 2026. Po nich o medale rywalizować będą paraolimpijczycy.
Snowboard na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026. Kiedy? Terminarz:
(M-mężczyźni, K-kobiety, MIX-mieszane)
5 lutego, czwartek 19.30 Big Air M, kwalifikacjePrzejdź na Polsatsport.pl
Ile polskich medali na Zimowych IO?
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Zuzanna Witych: Wyglądamy jak banda wariatów, ale wypadków jest u nas bardzo mało