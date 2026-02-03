Tak Marian Kasprzyk wspominał zdobycie złota IO. "Na to poszła premia"

Kasprzyk to dwukrotny medalista olimpijski. Jego historia jest niezwykle bogata i ciekawa. W rozmowie z Andrzejem Kostyrą w 2020 roku zdradził m.in. na co przeznaczył honorarium za zdobycie złotego medalu na IO.

Marian Kasprzyk o przyszłości polskiego boksu



Pięściarz największe sukcesy odnosił na igrzyskach olimpijskich. W Rzymie w 1960 roku, walcząc w kategorii lekkopółśredniej, zdobył brązowy medal. Nie przystąpił wówczas do walki półfinałowej ze względu na kontuzję, której nabawił się w ćwierćfinale, kiedy to pokonał obrońcę tytułu Wladimira Jengibariana.

Na następnych igrzyskach w Tokio został mistrzem olimpijskim w wadze półśredniej. W walce finałowej złamał kciuk w pierwszej rundzie, ale mimo to dotrwał do końca, pokonując faworyta turnieju, dwukrotnego wtedy mistrza Europy Ricardasa Tamulisa.

– Powiedziałem Feliksowi Stammowi, że złamałem palce. On zapytał mnie tylko, czy ma mnie poddać. Odparłem, że nie i taka była rozmowa – wyznał Kasprzyk w rozmowie z Polsatem Sport.

Utytułowany zawodnik zdradził, jaką premię otrzymał za złoto olimpijskie. – Dostałem 30 dolarów – powiedział i dodał: - Premiera poszła na przelew (śmiech) – wspomina Kasprzyk, który zasugerował, że pieniądze przeznaczył na huczne świętowanie.

Kasprzyk uczestniczył także w igrzyskach w Meksyku. Był też brązowym medalistą ME w Belgradzie w 1961 roku. Po zakończeniu kariery zawodnika został trenerem.

