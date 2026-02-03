Tak wyrównanego sezonu PlusLigi dawno nie było. Faworyci gubią punkty, outsiderzy naciskają

Mistrzowie Polski muszą gonić



Za nami 18 z 26. kolejek fazy zasadniczej PlusLigi i nie brakuje zaskoczeń. Broniący tytułu Bogdanka LUK Lublin zajmuje trzecie miejsce i musi gonić czołówkę. Wszystko za sprawą gorszego początku 2026 roku.



Lublinianie przegrali 3 z 4. ostatnich meczów, co komplikuje ich sytuację. Bolesna była przede wszystkim wpadka i domowa porażka 1:3 z walczącym o utrzymanie ChKS Chełm. Trudno ją wytłumaczyć, jednak mecz ten potwierdził, że sport bywa nieprzewidywalny.



Projekt Warszawa i Warta Zawiercie z przodu



Walka o pierwsze miejsce na koniec fazy zasadniczej zapowiada się emocjonująco. Przed Bogdanką LUK Lublin znajdują się bowiem Projekt Warszawa i Aluron CMC Warta Zawiercie. Oba zespoły punktują nieco lepiej i do końca powinny być emocje.



Każdy punkt ma znaczenie, ponieważ zajęcie pierwszego miejsca w fazie zasadniczej daje teoretycznie najłatwiejszą drogę do wielkiego finału. Broni nie składają też gracze Asseco Resovii, którzy zajmują czwarte miejsce, a tuż za ich plecami jest Indykpol AZS Lublin.



Indykpol objawieniem tego sezonu



Na miano prawdziwego objawienia w tym sezonie wyrasta Indykpol AZS Lublin. Zespół ten miał walczyć o awans do TOP8, a nieoczekiwanie liczy się w walce o wyższe cele. Po rozegraniu 17. z 26. meczów ma na koncie 12 zwycięstw i 33 punkty. Daje to piąte miejsce w stawce, jednak jeden mecz jest zaległy.



Jeżeli Olsztynianie go wygrają, to mogą wskoczyć na podium. Akademicy z Warmii i Mazur grają znakomicie i rzadko gubią punkty. Są w stanie zaskoczyć każdego i nie można przekreślać ich szans w kontekście walki o medale.



Sensacyjnie słabe wyniki Norwida Częstochowa



Nieoczekiwanie słabo spisuje się Norwid Częstochowa. Zespół ten przed rozpoczęciem sezonu dokonał wielu wzmocnień. Do klubu dołączyli m.in.:

• Jakub Nowak

• Patrik Indra

• Luciano De Cecco.



Z tymi transferami wiązano ogromne nadzieje, a na razie jest rozpaczliwa walka o utrzymanie. Częstochowianie tracą trzy punkty do bezpiecznego miejsca. Ich sytuacja wygląda bardzo źle. Mają jednak szansę na pozostanie w PlusLidze i do końca powinni walczyć z takimi zespołami jak Cuprum Stilon Gorzów czy Barkom-Każany Lwów.



Sezon najbardziej wyrównany od lat. Jak się zakończy?



Bez wątpienia to jeden z ciekawszych sezonów PlusLigi w ostatnich latach. Walka o awans do play-offów zapowiada się pasjonująco. Pod kreską jest ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, jednak chce przeskoczyć Skrę Bełchatów, Jastrzębski Węgiel bądź Trefl Gdańsk. Wydaje się, że jednej z tych drużyn zabraknie w fazie pucharowej.



Do ostatniej kolejki o ligowy byt zawodnicy walczyć będą w Częstochowie, gdzie margines błędu niebezpiecznie się skurczył. Każdy punkt jest na wagę złota. Kibicom pozostaje się cieszyć i dopingować swoich ulubieńców.

