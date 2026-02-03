"To prawdziwy szok". Dwukrotny medalista olimpijski nie wystartuje na igrzyskach

Zimowe

Dwukrotny medalista olimpijski w narciarstwie alpejskim Aleksander Aamodt Kilde zrezygnował ze startu w zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d`Ampezzo tłumacząc się niedostateczną formą fizyczną i psychiczną - poinformowała we wtorek norweska federacja (NSF).

Narciarz Aleksander Aamodt Kilde podczas skoku na nartach.
fot. PAP
Aleksander Aamodt Kilde wycofał się z igrzysk

- Wiadomość jest dla Norwegii prawdziwym szokiem - skomentował dziennik „Verdens Gang”.

 

- Zrobiłem wszystko co w mojej mocy, aby wystartować na tej olimpiadzie. Była ona moim wielkim celem, lecz biorąc pod uwagę dyspozycję fizyczną i także psychiczną podjąłem bardzo trudną dla mnie decyzję o wycofaniu się - wyjaśnił Norweg w informacji prasowej wysłanej przez NSF.

 

W styczniu 2024 r. narciarz miał upadek podczas zjazdu w szwajcarskim Wengen odnosząc poważną kontuzję barku i nogi. Powrócił do rywalizacji w Pucharze Świata dopiero w listopadzie ubiegłego roku.

 

Przyznał, że obecna dyspozycja jest efektem tego upadku i wielu miesięcy rehabilitacji.

 

– Pomimo wyjątkowej pracy personelu medycznego i wsparcia mojej rodziny nie dałem rady - zaznaczył.

 

33-letni Aamodt Kilde w swojej karierze wywalczył dwa medale olimpijskie - srebrny w supergigancie i brązowy w kombinacji alpejskiej w Pekinie (2022). W mistrzostwach świata zdobył dwa srebrne krążki - w supergigancie i zjeździe w Courchevel (2023). Odniósł 21 zwycięstw indywidualnych w PŚ i triumfował w punktacji generalnej cyklu w sezonie 2019/20.

PAP
ZIMOWEZIMOWE IO
