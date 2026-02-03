Wielka chwila dla Polki! Została mistrzynią świata
Zuzanna Witych została mistrzynią świata we freeride na nartach. Polka napisała historię, będąc pierwszą zdobywczynią złotego medalu podczas czempionatu globu w tej dyscyplinie sportu pod egidą FIS.
Zuzanna Witych
Ten dzień na długo pozostanie w pamięci Zuzanny Witych. Polka została bowiem pierwszą w historii mistrzynią świata we freeride na nartach podczas zmagań organizowanych pod egidą FIS.
ZOBACZ TAKŻE: Dramat skoczka narciarskiego. Zmarł jego ojciec
Witych najlepiej poradziła sobie na trasie w Basser Negre. Srebro przypadło natomiast Kanadyjce Justine Dufour-Lapointe, a brąz padł łupem Amerykanki Molly Armanino.
Spekuluje się, że od 2030 roku freeride może zostać włączony do programu zimowych igrzysk olimpijskich.Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Aida Bella: Nie jedziemy na igrzyska po doświadczenie, mamy powody, by marzyć o medalach