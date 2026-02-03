Wielka chwila dla Polki! Została mistrzynią świata

Julian CieślakZimowe

Zuzanna Witych została mistrzynią świata we freeride na nartach. Polka napisała historię, będąc pierwszą zdobywczynią złotego medalu podczas czempionatu globu w tej dyscyplinie sportu pod egidą FIS.

Zuzanna Witych, uśmiechnięta kobieta w kurtce i koszuli
fot. PAP
Zuzanna Witych

Ten dzień na długo pozostanie w pamięci Zuzanny Witych. Polka została bowiem pierwszą w historii mistrzynią świata we freeride na nartach podczas zmagań organizowanych pod egidą FIS.

 

Witych najlepiej poradziła sobie na trasie w Basser Negre. Srebro przypadło natomiast Kanadyjce Justine Dufour-Lapointe, a brąz padł łupem Amerykanki Molly Armanino.

 

Spekuluje się, że od 2030 roku freeride może zostać włączony do programu zimowych igrzysk olimpijskich.

FREERIDEFREERIDE NA NARTACHINNEJUSTINE DUFOUR-LAPOINTEMOLLY ARMANINOSPORTY ZIMOWEZIMOWEZUZANNA WITYCH
