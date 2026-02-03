Wielka legenda Interu pod wrażeniem Zielińskiego

Zieliński był autorem kosmicznego gola dla Interu, który wygrał na wyjeździe z Cremonese 2:0. Polak huknął z dystansu, a piłka zatrzepotała pod poprzeczką. Oprócz tego 31-latek znakomicie czuł się z futbolówką przy nodze.

Nie może zatem dziwić, że włoskie media wychwalają pomocnika reprezentacji Polski. Pozytywnie na jego temat wypowiedział się również Bergomi.

- Z pomocników Interu to Zieliński najlepiej panuje nad swoim ciałem, nie tyle w walce z przeciwnikiem, co w prowadzeniu piłki. Jest najbardziej kreatywnym zawodnikiem. Jeżeli Hakan Calhanoglu wróci, to będzie grać Zieliński, a nie Henrich Mchitarjan. Teraz będzie musiał odpocząć, bo cały czas gra - powiedział 62-latek dla "Sky Sports Italia".

Takie słowa z ust Bergomiego muszą wiele znaczyć. Powiedzieć o nim, że to legenda Interu, to jak nic powiedzieć. Dla ekipy z czarno-niebieskiej części Mediolanu nominalny prawy obrońca rozegrał aż 754 mecze, w których strzelił 27 goli. Nie grał w żadnym innym klubie. Zdobył mistrzostwo, Puchar i Superpuchar Włoch, a także trzykrotnie Puchar UEFA. Dla reprezentacji Italii wystąpił 81-krotnie, zdobywając sześć bramek. Był w kadrze, która zdobyła mistrzostwo świata w 1982 roku oraz brązowy medal osiem lat później.



Zieliński rozegrał w tym sezonie 30 meczów, w których strzelił pięć goli i zanotował dwie asysty. Jego kontrakt z Interem jest ważny do końca czerwca 2028 roku.

