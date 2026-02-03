WTA w Klużu-Napoce: Maja Chwalińska - Olga Danilović. Relacja live i wynik na żywo

Maja Chwalińska wróciła do touru po dwutygodniowej przerwie. Polka wcześniej rywalizowała w kwalifikacjach do wielkoszlemowego Australian Open. Te zakończyła na dwóch triumfach i porażce w decydującej rundzie.

ZOBACZ TAKŻE: Debiut polskiej tenisistki. Niestety nieudany

Teraz Chwalińska przeniosła się do Europy. Polka występuje w turnieju rangi WTA 250 w Klużu-Napoce. 24-latka w Rumunii najpierw musiała przechodzić przez eliminacje. Odprawiła w nich odpowiednio reprezentantkę gospodarzy Marę Gae i Hiszpankę Leyre Romero Gormaz.

W pierwszej fazie głównej drabinki Chwalińska mierzyła się z Aną Bogdan. Polka triumfowała nad grającą z dziką kartą Rumunką w dwóch partiach.

Chwalińska jest zatem o krok od najlepszej ósemki Transylvania Open. O miejsce w ćwierćfinale walczy z Olgą Danilović. Rozstawiona z "7" Serbka pokonała wcześniej w dwóch setach Rumunkę Miriam Biancę Bulgaru.

Dla Chwalińskiej i Danilović to drugie bezpośrednie starcie. Tenisistki spotkały się w 2022 roku w Jassy. Wtedy lepsza 7:6(4), 6:4 okazała się Polka.

Relacja live i wynik na żywo meczu Maja Chwalińska - Olga Danilović na Polsatsport.pl.