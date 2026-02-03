Wybrano najlepszych piłkarzy w historii. Szok ws. Lewandowskiego, Ronaldo poza podium!
Dziennikarze portalu sportbible.com przygotowali zestawienie 100 najlepszych piłkarzy w historii futbolu. Kibice natychmiast zwrócili uwagę na fakt, że na liście zabrakło... Roberta Lewandowskiego.
Interesujące jest również zestawienie czołówki. Dość powiedzieć, że Portugalczyk Cristiano Ronaldo, przez wielu uznawany za najlepszego piłkarza w historii, nie znalazł się na podium.
Kto jest najlepszym piłkarzem w historii według sportbible.com?
Najlepsi piłkarze w historii:
